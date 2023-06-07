泰晤士世界大學影響力 大葉大學7指標入榜401-600名

大葉大學永續綠色大學的辦學成果受到泰晤士世界評比肯定。圖／大葉大學提供

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education，簡稱THE）公布2023年「世界大學影響力排名」（University Impact Rankings），今年全台僅有47所大學上榜，大葉大學在SDGs6「淨水及衛生」、SDGs12「責任消費及生產」、SDGs13「氣候行動」等7項指標都獲評401-600名，顯見大葉大學永續綠色大學的辦學成果已受到國際肯定。

大葉大學工學院李清華院長(右)帶領學生研發廢車用鋰電池回收技術。圖／大葉大學提供

校發長、永續發展辦公室執行長黃俊杰指出，「世界大學影響力排名」以聯合國永續發展目標SDGs的17項指標為評比依據，大葉大學自創校以來即以綠色大學為願景，2012年取得環保署認證的環境教育機構，2015年取得環境教育設施場所，是國內第一個通過環保署環境教育「機構」及「設施場所」雙認證的大專院校，此次參加泰晤士評比，學校在SDGs1「終結貧窮」、SDGs2「消除飢餓」、SDGs6「淨水及衛生」、SDGs12「責任消費及生產」、SDGs13「氣候行動」、SDGs14「保育海洋生態」、SDGs15「保育陸域生態」這7項指標都入榜401-600名，表示大葉大學對環境永續的努力有成，與全球標準高度一致。

大葉大學藥保系輔導廠商運用百香果花開發美粧品。圖／大葉大學提供

黃俊杰校發長進一步說，大葉大學在世界綠色大學評比多次蟬聯全國私校第1名，其中，水資源項目一直名列前茅，學校結合綠色科技打造節水校園，MBR生物薄膜汙水處理場將水資源回收再利用，同時搭配智慧監控系統，減少水資源浪費，並將地下湧泉應用為園藝景觀，這些都符合環境永續精神，因此在SDGs6「淨水及衛生」獲得好成績。學校的產學研發也從SDGs的精神出發，比如藥保系輔導廠商將農業廢棄物變成循環經濟的原料，運用百香果花開發為美粧品，環工系研發廢車用鋰電池的回收技術，綠色經濟、友善環境的信念，與SDGs12「責任消費及生產」、SDGs13「氣候行動」相呼應。

大葉大學回收雨水用於澆灌。圖／大葉大學提供

黃俊杰校發長強調，大葉大學積極落實大學社會責任，已啟動建置全國第一座鏈接SDGs的校園實踐場域，規劃有五大場域，包含：水循環再利用場域、友善栽植場域、日照樂活場域、碳盤查森林碳匯場域、潔淨能源場域，校園就是講堂，不用進教室就能在綠色環境學習永續，並設計了一系列教案，培養學生成為永續導覽員，也歡迎各機關或學校到大葉校園感受體驗式教育。