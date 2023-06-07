泰國易三倉大學展現國際化學術氛圍和校園活力 2023迎新活動猶如盛大的金像獎頒獎盛典

泰國易三倉大學2023年新生入學迎新活動華麗登場，充滿創意的迎新也能感受時尚之都的色彩與魅力，亞洲創新學院院長范婷婷說：「泰國擁有一流的國際化高等教育，位於曼谷的易三倉大學就是一所幫助學生打開世界大門的創新大學。」

曼谷以多樣豐富的時尚和流行文化聞名全球，近年來在高等教育的提升上也是有目共睹，從臺北、新加坡再到曼谷擔任易三倉大學（Assumption University of Thailand）亞洲創新學院副院長、前新加坡南洋管理學院院長的謝宗順教授表示，曼谷擁有朱拉隆功、天主教易三倉大學等多所一流大學，高等教育的成就有目共睹，全英語化的環境也吸引來自全球各地的學生就讀，未來吸引中國、馬來西亞、日韓的優秀學生前來就讀將視為重點，將提供學生一個英文、中文、泰文的全方位學習環境。

泰國易三倉大學舉辦2023迎新活動，盛大場面有如金像獎頒獎典禮。圖／易三倉大學提供

泰國易三倉大學舉辦2023迎新活動，盛大場面有如金像獎頒獎典禮。圖／易三倉大學提供

有別亞洲的大學，易三倉在六月舉辦迎新活動，新生們充滿熱情地參與了一系列精心設計的遊戲和團隊默契考驗。范婷婷院長說：「易三倉位於曼谷素萬納普校區的新生入學典禮充滿濃濃的時尚色彩，不僅為新生們的入學揭開繽紛的序幕，更展現易三倉大學是一所擁有國際化環境與活力的大學。」她表示，這些活動不僅加強了同學們之間的互動與交流，還激發了他們的熱情和激情。此外，隆重且盛大的表演活動成為整場活動的焦點，猶如金像獎頒獎典禮的舞蹈和音樂劇節目，全體新生的大合唱更是將現場氣氛帶到最高點。

謝宗順副院長強調，易三倉大學以優越的校園環境、年輕朝氣和國際化的氛圍而聞名，學校就位在曼谷，擁有優美的自然風光和現代化的教學設施，學校更致力打造國際化的學術環境，打造多元化的學術課程和國際交流計劃，幫助學生拿到未來的鑰匙。