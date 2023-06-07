2023亞洲機器人大賽 龍華師生勇奪34獎

2023第34屆AERC 亞洲智慧型機器人大賽日前盛大舉行，龍華科技大學師生表現亮眼，勇奪「輪型機器人橫衝直撞」大專組第一名、「AI機器人衝出封鎖線」大專組第一名、第二名、「輪型機器人競速挑戰」大專組及高中職組前二名及多項佳作，共榮獲34獎項、104人次獲獎。

得獎群大合影。

為促進各級學校重視創客創新精神及技能教學，提升機電整合知識及師生實作水準，龍華科大電機工程系與台灣創新自造者學會共同舉辦「2023第34屆AERC 亞洲智慧型機器人大賽」，賽制涵蓋國小至大專各組別、共16項競賽，380個隊伍、2,000多人參加比賽，目前是國內最具規模的機器人年度賽事，本次競賽也是自1989年迄今34年來首次舉辦兩天賽事，讓更多的選手能大展身手。龍華科大電機系張明弘、葉明豐、楊智富及鍾孟雲老師，資網系蔡華文、陳彥達老師，機械系陳詩豐主任、廖剛佑老師及電子系馬原懷、李齊雄老師，指導PBL智慧機器人跨領域專班及五專學子參賽，總計奪下「輪型機器人橫衝直撞」大專組第一名、「AI機器人衝出封鎖線」大專組第一名、第二名、「輪型機器人競速挑戰」大專組及高中職組前二名及多項佳作，共囊括34個獎項、多達104人次獲獎成績優異。

今年首次舉辦兩天賽事，讓更多的選手能大展身手。

龍華科大總務長鄭進山在開幕式指出，龍華科大連續6年獲得教育部技專校院高教深耕計畫經費，今年榮獲1億4,795萬元，較去年大幅成長1,642萬餘元，不僅每年均獲得逾1億元，獎勵金額更連年成長，蟬聯台中以北地區私立科大第一，證明學校堅守務實致用，積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，培養學子未來職場黃金競爭力的辦學績效，已備受肯定，未來一定持續支持學會舉辦賽事，擴大推廣機器人活動。電機系主任杜日富指出，今年是競賽34年來首次舉辦兩天賽事，特別感謝張明弘老師第四年協辦亞洲智慧型機器人賽事，他表示學校多年來致力實作教育，強調讓學子從做中學，提供學生良好實習場所與設備，業界師資協同授課，以傳授實務經驗，精進學子專業領域，本次競賽獲獎正是龍華學子「學用合一」的最佳展現。

台灣創新自造者學會、龍華科大師長及裁判團合影。

龍華科大校長葛校長強調，為能與產業發展與社會趨勢銜接，該校開設智慧機器人跨領域專班、物聯網專班、智慧商務專班及互動科技與多媒體等4個PBL專班，由指導老師帶領同學，以實務為核心，發展學生成為自我引導學習者的能力，同學們進入專班後，均展現出高度學習熱誠，本次亞洲機器人大賽優異的表現不僅讓評審刮目相看，也凸顯學校PBL專班雄厚實力。