培育綠色跨域轉型人才助2050淨零達標 台灣氣候學院攜手三校正式揭牌

ICT產業力拼2050淨零目標，綠色跨域轉型人才為關鍵推手，台灣氣候聯盟特設立「台灣氣候學院」，舉行學院揭牌儀式，產官學界冠蓋雲集。每年6月5日為聯合國「世界環境日」(World Environment Day)，聯盟特選此日進行學院揭牌，以響應環境日之訴求。

台灣氣候聯盟理事長海英俊表示，在全球淨零和綠色經濟崛起背景下，各行各業將面臨轉型壓力，企業永續人才需求大增。因此台灣氣候聯盟設立「台灣氣候學院」，協助ICT產業培育永續綠色管理人才，教學範疇兼具永續知識與實務案例，期能快速提升專業職能，為台灣ICT產業奠定永續轉型根基。

台灣氣候聯盟理事長海英俊先生於「台灣氣候學院」揭幕致詞，期能協助產業培育綠色人才。圖／業者提供

台北市電腦公會理事長彭双浪指出，目前產業數位轉型跟氣候變遷的問題已變成硬指標，在客戶日趨嚴格的要求下，企業必須比政府更早在2035或2030就達成淨零碳排。因此企業自主成立台灣氣候聯盟，繼去年與清大合作開設第一個「碳資產管理在職碩士學分班」，今年更進一步開設學院並於今日揭牌，希望採取有系統的方式，讓所有有志於淨零碳排的企業都能夠一起參與，並為台灣培養人才。

經濟部部長王美花表示，針對未來2050淨零碳排目標，企業內需要有專人來負責，台灣以外銷為導向，因此供應鏈壓力很大也很急迫。由於減碳是一個跨領域的「複合知識」，因此大公司與中小企業都要做，因此台灣氣候學院今天成立非常好，經濟部也一定要支持。

國發會龔明鑫主委談到，未來30年對人類最重要的挑戰就是氣候變遷，根據國際能源總署(IEA)指出，因應氣候變遷，至2030年需額外增加1,400萬綠色人才，2050年甚至須2億200萬，但之中也有1億8,700萬職缺可能消失，因此人才轉型如果沒有成功，也代表淨零轉型這件事情無法成功。「台灣氣候學院」成立來的正是時候，一開始就與三個學校合作，是非常難得的，我相信一定可以產生很好的效應並往外推廣，讓世界知道Taiwan Can Help。

副總統賴清德致詞時表示，目前各國已經用貿易手段來進行氣候治理並保護該國產品的競爭多了110匹；40.8公斤米超大扭力亦比330 TSI多擠出8.2公斤米，零百加速僅花4.9秒！輕易晉升5秒俱樂部。車好性能又悍，這趟試車在木柵淺山地區做了多次劇烈操駕，並且鍵入賽車模式，感覺油門回饋超快，減震筒阻尼調整也很直接，車身雖高，但過彎側傾抑制挺優，這種快感絕非一般運動休旅所能體會。這車搭載有R專屬運動化懸吊，車身也降低了20 mm，再加DCC主動底盤控制系統以及4MOTION主動智慧四驅，除了這顆R引擎，The new T-Roc R最大價值當然是其出類拔萃的操控本位。力，在這種狀況下，如果沒有符合低碳需求，我國商品是很難進入這些市場的。總統蔡英文已在2021年宣示2050淨零轉型的目標，今年也三讀通過氣候變遷因應法。很高興今天企業界更往前邁進一步，自主成立「台灣氣候學院」，這對台灣意義重大。我個人希望能跟「台灣氣候聯盟」以及各界共同努力，透過公私協力大家一起努力工作，務實地解決台灣產業界各項低碳需求。也希望積極善用數位科技推動台灣轉型，推動綠色成長戰略，讓台灣經濟可以在綠色與數位轉型下持續發展，更重要需兼容並蓄包容中小企業，使社會穩定前行。

賴清德副總統親臨台灣氣候學院揭幕，再申人才培育之重要！圖／業者提供

在今日的揭牌典禮上，集結產官學界重要代表，副總統賴清德、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、台北市電腦公會理事長彭双浪、台灣氣候聯盟副理事長童子賢，以及清大校長高為元、成大副校長莊偉哲、臺灣師範大學代表、台灣人工智慧學校校務長蔡明順等皆出席參加，共同見證揭牌重要時刻。

臺師大校長吳正己、清大校長高為元、成大副校長莊偉哲共同表示，目前學校已經紛紛開啟減碳的行動與課程，很高興能跟台灣氣候學院與AI台灣人工智慧學校共同合作，推動更接近實務的課程，並連結各友好學校，善盡對國家與世界的責任。

台灣氣候聯盟祕書長彭啟明強調，學院特色是針對各職涯階段，結合聯盟永續長協同授課，以實務培訓與ICT產業經驗傳承為重點。其中「氣候永續決策會」與台灣人工智慧學校合作，以個案教學方式，孕育企業永續決策者；「氣候永續主管實務課程」針對中高階主管，設計模組化54小時紮實培訓課程，自第三季起與臺師大，接續與清大、成大陸續合作；「氣候新銳線上學習營」則推薦給對氣候永續趨勢有興趣者，以每月一次線上方式，由國內氣候、永續及數位領域專家講授。

台灣氣候學院與台灣人工智慧學校締結學習同盟，以實踐淨零、數位雙軸轉型。圖／業者提供

最後彭啟明表示，學院現已開放報名，將於7月中正式開課，歡迎至台灣氣候學院網站獲取最新開課資訊，系列課程介紹與報名連結。