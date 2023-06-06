高苑科大聯手台鋼集團打造南台灣實務能力最強科技大學

台鋼集團挹注可觀資源，精實改革與瘦身，朝向精緻化與企業型科技大學發展

高苑科大於5日獲得教育部解除專案輔導學校，成為台灣教育史上在退場條例通過後第一間解除專案輔導的學校，可望成為退場條例專輔制度的典範。6日高苑科大舉行記者會，會中宣佈高苑科大聯手台鋼集團打造「南台灣技術與實務能力最強的科技大學」。

高苑科大公益董事會葉怡君董事長(左)、準高苑科大董事長林輝政(右)聯袂接受記者提問。圖／黃全興

出席記者會貴賓包括台鋼集團董事長王炯棻、幕僚長吳美慧、即將出任高苑科大董事長的林輝政董事、許智傑立委、邱志偉立委、張其祿立委及高苑科大公益董事會葉怡君董事長及高苑科大代理校長張宏宇及多位校務主管、南科管理局代表以及高雄科學園區多家廠商齊聚一堂，共同見證高苑科大的「重新再起、振翅高飛」歷史性一刻。

高苑科技大學於110年底經歷董事會異動，111年3月被列入專輔學校，期間經歷各種風風雨雨，也面臨今(112)年5月31日退場大限。所幸獲得「台灣鋼鐵集團（台鋼集團）」奧援，終於完成解除專案輔導學校最重要的三項指標：財務改善、教學品質保證、教職員工權益保障，而順利解除專輔，成為私校退場條例公布後，第一個成功脫離專輔的案例。

據悉，台鋼集團於5月29日捐資高苑科大新台幣2.8億元，30日一次付清全校教職員所有欠薪(教師欠薪11個月、職員欠薪7個月)及5月份薪資、年終獎金以及教師終點費，也清償先前積欠協力廠商款項，大氣展現了台鋼集團入主高苑科大的決心。

高苑科大公益董事會葉怡君董事長表示，高苑科大歷經許多艱苦與磨難終能起死回生，其中要特別感謝台灣鋼鐵集團及其團隊。她說，在協調過程中，不論是許智傑立委、邱志偉立委、張其祿立委、高雄市政府也都是重要的助力。另外，也特別感謝在這一年來教育部相關人員及技職司楊玉惠司長給予指導，尤其是柯今尉副司長時常與公益董事會保持密切聯繫，在繁瑣的行政程序上提供寶貴的意見。更要感謝全校教職同仁在被欠薪情況下依然堅守崗位，教師正常授課未有缺課情事，讓「教學品質保證」成為成功解除專輔的一項重要關鍵因素。

即將成為高苑科大董事長的林輝政，過去曾擔任台灣大學工程科學及海洋工程學系教授/主任、國立澎湖科技大學校長等職務，也在產業界服務。他表示，台鋼集團謝會長認為，「教育不是賺錢的事業，要賺錢就不要投資教育事業。企業經營除了追求獲利外尚有企業社會責任，也就是所謂的ESG，希望可以透過高苑科大讓教育跟企業成為夥伴關係，達到人才永續的目標」。林輝政說，高苑科大未來將推動「繁鷹計畫」，「繁」是繁衍，幫助及成就每一位學生，「鷹」則是要為孩子裝上翅膀，讓他們可以像老鷹一樣振翅高飛。在高苑科大納入台鋼集團後，台鋼集團將導入旗下所有相關企業的資源與學校各科系結合，透過「團體戰」及「一條龍」的方式，將從就學、實習、就業全面協助高苑科大的學生，並讓學生畢業即能就業。林輝政也期許未來的高苑科大朝向精緻化科技大學及企業型科技大學兩大方向發展。

會後葉怡君及林輝政在接受記者提問中均表示，台灣鋼鐵集團的四大領域產業與高苑科大大多數的科系都可相互對接，面對少子化趨勢，學校勢必要改革與瘦身，並將於6月16日舉行台鋼集團及高苑科大兩方主管見面會，透過腦力激盪，取得共識，進而研擬未來改革及瘦身的推動方向及具體計畫。