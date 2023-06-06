外交生涯 38 年 自稱是外交老兵 前駐科威特大使 牟華瑋 東海大學開講

前外交部駐科威特大使牟華瑋應邀回母校東海大學演講，親向學子分享他38年為中華民國（台灣）南征北討的外交經歷。牟華瑋說，台灣外交之路不易，在國際社會上屢受中共打壓，外交工作挑戰重重，但是危機也是轉機，做為一名外交老兵，他建議年輕同仁遇到困難時可以有創新的做法，重要的是要保持樂觀勇敢，也要細心布局。

東海大學日前邀請前駐科威特大使牟華瑋回母校演講，他以「外交官的絢爛與代價」為主題，鼓勵同學們畢業後投入外交領域。擁有豐富外交經驗的牟華瑋大使表示，變通創新非常重要，這是年輕人的優勢，當年他出任駐聖露西亞大使時，曾在傳統的政府間雙邊合作計畫之外，更嘗試以新的方式，鏈結台灣國內NGO慈心基金會以及美國人道援外組織「Food for the Poor」三方合作，在聖國進行中小學果樹及蔬菜種植計畫，並共同募集資金，為友邦學童的營養補充與環保教育貢獻心力。牟華瑋說，這一步拉近了兩國人民的友誼，當時的聖國總督露薏絲親自南下，與台美慈善組織代表以及牟大使共同在校園栽種首批果樹，象徵三方堅定的友誼。

風度翩翩，氣宇不凡的牟華瑋，1982年畢業於東海大學政治系。他先後曾任駐英國副代表，駐邁阿密臺北經濟文化辦事處處長、外交部非政府組織國際事務會執行長、駐聖露西亞大使、以及駐科威特代表處代表等職務。

東海大學政治系教授郭應哲(左)，前駐科威特大使牟華瑋(右)。圖／東海大學提供

牟華瑋回憶起當年在東海求學時的時光，他說東海大學的校風自由，容納了各種不同的聲音，是真正的民主之地，正是這一點，吸引了他當初從台北到台中求學。牟華瑋強調，東海培育他的品格素養和為中華民國南征北討所需要的軟實力。牟華瑋感懷地說，正是母校的教育讓他能夠在駐外工作上使命必達，有幸為國家做出貢獻。

東海政治系副教授郭應哲表示，他與牟大使是學長學弟的關係，當年他們就一起積極研究公共事務，調研立委選舉；郭應哲說，東海確實是一個民主自由的校園，加上創校有美援的背景，不少當年想要出國發展的人，都選擇就讀東海大學，因為與美國關係良好。牟華瑋也選擇投考外交特考，乃至於後來長期在海外有傑出表現，這當然與他在東海求學有顯著的關係，他是東海政治系的驕傲!

東海公共事務暨校友服務處處長黃兆璽指出，牟大使是非常傑出的校友，他不僅在駐美期間屢有建樹，擔任大使任內也有多例實績，成功促進台灣與他國的雙邊關係，他絕對是東海學子的示範楷模。黃兆璽說，未來將邀請牟大使回母校進行全校規模的演講，讓學子瞭解更多關於外交的志業，並且也希冀透過大手牽小手的方式，以牟大使作為標竿，鼓勵更多學子前進外交工作，並在台灣外交上發光發熱。