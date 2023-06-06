聖約翰校長勉學子珍惜純粹永恆同窗情誼

聖約翰科技大學6月3日舉行111學年度畢業典禮，並頒獎表揚9位在企業類及服務類表現傑出的校友。張文宇校長期盼傑出校友能發揮影響力，成為學弟妹學習仿效的對象。並勉勵畢業生要珍惜純粹而永恆的同學情誼，互相成為彼此的人生貴人，因為同學是未來職涯與生涯的重要夥伴，有助於成就更好的自己。

受到姚祖驤董事長委託、代表董事會致詞的曾鴻鍊董事，以中華民國第1任臨時大總統孫中山先生及中華民國第5任總統嚴家淦先生曾分別參加過上海聖約翰大學及新埔工專第一屆畢業典禮為例，說明學校從上海聖約翰大學、新埔工專到聖約翰科技大學，秉持「光與真理」的精神，一脈相承，在台灣培育人才，打造「CEO培育搖籃」。目前台灣上市櫃公司的企業家、CEO，至少有60位是新埔的校友，成為學校轉型發展的堅強後盾。

工程學院范俊杰院長(左)在舞台上為畢業生進行撥穗儀式，恭喜畢業生順利完成學業。圖／聖約翰大學提供

「相信聖約翰，就是相信未來！」曾鴻鍊董事以董事長姚祖驤為例，48年前，他從新埔工專畢業。從500萬資本額的小公司，打拼成營業額上千億的上市公司，始終不忘的是「德以輔才、學以致用」的8字校訓。而身為董事長的他，最大的使命就是讓學校「永續經營」。「花若盛開、蝴蝶自來」，他將帶領學校師生橫越低谷，再創母校榮景。

張文宇校長指出，聖約翰科大是全台第一所全體董事都是校友的大學。由於早年新埔工專採取全體住校的政策，同學之間產生深厚的情感，有些同學籌組團隊一起創業，如今都已經是事業上的夥伴，一生的知己。他認為真正能幫助你的人是在大學時代認識的同學，因為那是沒有利害關係的友誼，是最為純潔真摯的，希望同學能夠珍惜4年同窗情誼。他也呼籲家長要放心讓子弟展翅高飛，因為在聖約翰4年的磨練，孩子已經成長為一位有責任心的年輕人，有信心面對生命的任何挑戰。

陳智湧教務長(右)頒發學業成績優良獎給獲獎同學。圖／聖約翰大學提供

闕玖榮副理事長代表校友總會致詞，他以「加強人脈、學習表達抓重點、多為別人想、累積個人第一桶金、保持笑容、注意健康、做個有用的人。」勉勵畢業生。闕玖榮副理事長認為畢業並不代表學習結束，而是意味新的開始和更多的學習機會。持續學習和進修對於一個人的職業生涯和成長至關重要。期許畢業生保持謙虛，始終以一個「學徒」的心態來面對新的挑戰，才能不斷吸收新知識，獲得更多的經驗，實現自己的夢想和目標。

闕玖榮副理事長說，校友總會涵蓋北美、南加州、華東、華南及馬來西亞等校友會，擁有羽球、籃球、桌球、高爾夫球、自行車、路跑、登山健行、圍棋，薩克斯風、歡樂K歌、幸福羊圈、笑傲江湖股友等12個社團，讓校友熟悉聯誼後壯大校友企業、加強校友工作、事業媒合以及急難救助等，歡迎本屆畢業學弟、學妺們加入校友總會。

112年傑出校友獲獎人分別為ABC Racking Inc. 吳俊弘董事長、台達電子股份有限公司總部辦公室游承諭資深經理、盛達電業股份有限公司陳忠廷董事長、改良園國際企業有限公司胡高偉總經理、江森自控–企業併購暨大灣區事業發展處武亞銘總監、陞泰電子股份有限公司林佰鍊總經理、怡容國際旅行社股份有限公司呂威德董事長、上海惠宏企業管理諮詢有限公司廖勇凱總經理及新北市議會陳家琪議員。張文宇校長於典禮上頒發「校友楷模」獎牌給當選人，期盼傑出校友回饋母校、提攜後進，成為學弟妹學習的標竿與楷模。

張文宇校長頒發「校友楷模」獎牌給當選人，左起：闕玖榮副理事長(代理吳俊弘董事長領獎)、游承諭資深經理、陳忠廷董事長、胡高偉總經理、武亞銘總監、張文宇校長、林佰鍊總經理、呂威德董事長、廖勇凱總經理及陳家琪議員。圖／聖約翰大學提供

本屆畢業典禮，所有畢業生均一一上台，由院長、系主任或導師在舞台上為學生撥穗，師長們將學士帽上面的帽穗，從右邊撥到左邊，象徵同學學業有成，即將展翅高飛。再由副校長及教務長頒發畢業證書，畢業生逐一與校長合影留念，並走紅地毯回到座位，畢業同學感到非常尊榮與感動，讓整個畢業典禮呈現溫馨歡樂的氛圍。