淡江大學真情數位典藏畢業典禮

淡江大學於6月3日上午10時在紹謨紀念體育館舉辦111學年度畢業典禮,由極限舞蹈社帶來精采的開場舞拉開序幕。今年主題為「智慧永續 跨域創新 企業最愛」,並安排「淡江真情數位典藏畢業典禮」活動,以突破空間限制、結合智慧科技為主軸進行線上撥穗儀式,帶給畢業生全新體驗及幸福感受。現場師生、家長及貴賓逾3,000人共襄盛舉。

典禮由校長葛煥昭主持,吐瓦魯大使Bikenibeu Paeniu伉儷、吐瓦魯教育部代理常任次長Niuone Eliuta、巴拉圭大使Carlos Jose Fleitas Rodriguez與公使Carlos Vidal Pintos、史瓦帝尼一等秘書Abbigail Pieterse,以及熊貓講座學者,德國波鴻魯爾大學中國語言與文化學系主任Christian Schwermann伉儷等外賓前來祝賀。

葛校長致詞表示,淡江大學在2023年THE影響力整體排名晉升為201-300名,全國第6名,《美國新聞與世界報導》全球最佳大學排名勇奪全國第15名,於《遠見》及《Cheers》雜誌的企業最愛調查皆為私校第一,證明淡江大學是具影響力的大學。鼓勵同學們運用學校的多元跨域學習環境,培養自主學習及跨域整合的本領,勇於創新及轉型,擁有斜槓專長,為未來就業加分,成為各界領域專業人才。

董事長張家宜帶領畢業生們一同回顧疫情下的大學生活,經過四年虛實整合的日常,她相信大家在面對未來挑戰時,是充滿彈性且抗壓性強的,接著勉勵同學們,以在學校習得,包括「三化」與「五育」特色的八大素養,加上社團課程所培育的領導與溝通能力,滿懷信心面對不可預知的未來。「我們擁有超過30萬校友遍布世界各地,是學生最堅強的後盾。希望大家都能透過終生學習提升自我競爭力,未來就業不是問題。」最後期許畢業生們秉持AI及永續的觀念,將淡江人的精神發揮到全世界!

淡江大學中華民國校友總會長林健祥勉勵畢業生訂好目標、建立團隊合作、接受失敗、矯正錯誤並重複計畫。圖/淡江大學提供

新北市市長侯友宜也特別錄製影片祝福畢業生,稱許淡江大學為企業最愛,希望同學們畢業後不管升學或就業都能順利;新北市政府也會提供就業職涯及創業的相關服務,歡迎大家多加利用。

大傳系校友、台灣奧美集團董事總經理謝馨慧提醒,畢業生們就像被圈養的獅子回到非洲的大草原,未來不管是福是禍都得自己承擔,也不再有犯錯的權利及機會。她指出畢業生們是史無前例的一代,充滿未知及不確定,但也是另一種新氣象及展望。「沒有困難的人生是一場悲劇,人生的困難每天都會遇見,但這練就你們強壯的肌肉,形成未來應對嚴峻挑戰及劇烈變動的養分。」最後鼓勵畢業生們善用自己的創意、自由、合作及溫度,找到自己熱愛的工作,努力面對困難及磨練,並善用淡江人的結盟習性,開創屬於自己的未來。

淡江大學中華民國校友總會總會長林健祥歡迎畢業生們踴躍參加校友會,淡江大學逾30萬的校友遍及世界各地,都可以成為避風港。並引用哈佛大學管理學大師Amy C. Edmondson的話,勉勵畢業生定好目標、建立團隊合作、接受失敗、矯正錯誤並重複計畫,也恭喜畢業生們畢業快樂。

典禮中頒發學業獎、操行獎、服務獎、體育獎及畢業證書。畢業生致詞由財金系吳宇安,帶領全體畢業生一同回顧大學4年生活點滴,「感謝淡江為我們築起回憶的堡壘,讓夢想能夠有所寄託,讓我們帶著樸實剛毅的精神,邁向下一段人生旅程。生命是一連串長期而持續地累積,Cuz learning is all about life and experiment!」隨後邀請畢業生一同高拋學位帽。典禮最後齊唱校歌、畢業歌,並以蔡佩軒演唱的〈青春有你〉,伴隨彩炮齊發、色彩繽紛的紙花及氣球,在淚水及擁抱結束畢業典禮。