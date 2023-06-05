台灣護國群山的推手之一 邱羅火

在台灣的科技業，邱羅火這三個字可以說是無人不知、無人不曉，邱羅火投入創投超過30年，其於48歲時創立富鑫創投，創業四年後成為台灣數一數二的創投公司，最盛時期管理的基金規模超過160億台幣。邱羅火因自身為研發背景出身，曾任工研院量測中心主任，參與台灣各項大型科技計畫，促進高科技產業發展，因此他投入創投後，在數十年前台灣的科技產業都是規模很小的新創公司時，慧眼獨具投資超過400間公司，其中不乏像是旺宏電子、友訊科技等大廠，可以說是現今台灣科技業護國群山背後的推手之一。

家庭環境艱困 奮發求學白手起家

鮮少人知道邱羅火兒時是從極為艱苦的環境中長大，從小窩居在竹北山上的廢棄茅寮中。邱羅火董事長分享，那時候家裡還養了幾頭豬、一頭牛和幾隻雞鴨，那真的是「人與六畜共生」，躺在大通鋪上就看得到床邊竹籬笆裡養的雞鴨。兒時的邱羅火不僅要常常去挑糞作為肥料在田裡澆地瓜或蔬菜，在11歲時就去菜市場幫忙賣菜，在如此艱困的家庭環境下，邱羅火爭氣地考上新竹中學及當時的交通大學電信工程系。

也因出身貧苦，邱羅火在求學過程中，特別把握時間充實自我，跨領域學習像是財務管理與經濟學等知識，課餘時間還去當家教賺取學費，假日時當同儕出遊玩樂，邱羅火也要回家幫忙家中農作，也因如此，養成了他做事很有毅力的個性，加上在大三時擔任宿舍的伙食主委，不收廠商油水，不拿一分一毫不屬於自己的錢財，開創食材招標及總量管理模式，伙食團就有更多預算幫學生們加菜。

從交通大學電信工程學系畢業後，邱羅火因為家境的關係立刻投入職場。第一份工作是製造印刷電路板PCB，之後加入也是交大學長邱再興的環宇電子公司，兩年後報考工研院電子所，由政府派遣赴美接受IC技術訓練，回國後參與建立我國第一個IC工廠，台美斷交後又赴美學習雷達磁控管自制技術，另外更參與電腦技術引進計畫，及建立電磁干擾實驗室，取得國際認證以協助電腦工業的成長及外銷。

邱羅火不怨天尤人，靠著自身的毅力與努力翻轉人生，回首過往歲月，今年已經75歲的邱羅火，一路走來，經歷過許多風風雨雨，始終秉持著「飲水思源」的精神，積極參與母校交通大學的活動之外，成功募集規模高達5億的交大創投基金，推動交大校友會企業化經營，支持藝文活動進入校園，提攜後進不遺餘力。

邱羅火回想起民國60-70年代台灣創業風氣盛行，雖然物質條件不如現在的環境，但年輕人們勇於追夢，對比如今，邱羅火憂心「台灣新創公司越來越少，優秀人才不去創業只去大廠上班，人才排擠效應太大，具有新創動能的公司找不到人才。適逢畢業季，他也鼓勵學子們「年輕人不要怕辛苦、不要怕失敗，要多學習，勇於跨出舒適圈、跨領域學習、多去世界看看。年輕的新創，是台灣未來的護國神山所在。」