萬國法規暨政策研究中心成立揭牌 冠蓋雲集祝賀

同時舉行數位法論壇，剖析當前數位法制重要議題，提升我國法治環境

財團法人萬國法律基金會6月2日成立「萬國法規暨政策研究中心」，舉行成立大會暨數位法論壇。揭牌典禮各界雲集，政商界重要人士出席勸勉祝福，期許研究中心能發揮專長，優化提升我國法治環境。場面熱鬧溫馨。

萬國法律基金會成立以來，悉心耕耘法律專業領域，參與重要研究議案，定期出版法學刊物。為持續落實「弘揚民主法治，維護公平正義」的理念，特成立「萬國法規暨政策研究中心」，期以豐沛研究動能，結合獨到經驗與宏觀視野，提供社會各界法規及政策研究分析服務，期盼能對我國民主深化與法制精進有所貢獻。

在揭牌儀式上，萬國法律基金會董事長郭雨嵐向各界宣示，研究中心將匯聚各領域專業人才，在多變詭譎的局勢中，找到「贏」的策略與先機，也將促進對話，增進理解，發揮影響力。

萬國法律基金會董事長郭雨嵐向各界宣示，研究中心將匯聚各領域專業人才，找到「贏」的策略與先機。圖／業者提供

揭牌貴賓國家安全會議秘書長顧立雄表示，以國家法制永續發展的角度而言，法規及政策的研究不能僅依靠政府部門，需要借助各界專業人士提供各種不同層面的觀察與建言，決策者在關鍵時刻制定重大政策時才能有所依憑。

立法院柯建銘總召則表示，政府機關在草擬法律規定內容之後，雖然會公告並徵求各界提供意見，但政府機關若能在政策形成過程中更早獲得專業意見及各國法制的參考依據，將有助於全盤考量法規政策涉及的重要事項。而且隨著科技快速發展，法律規範的事項大多涉及專業技術知識，如能整合各專業領域人員的專業知識與經驗，更能忠實反應產業界及社會對於法制環境的期待與需求，供作政府機關的參考與評估。

研究中心揭牌後緊接舉行「數位法論壇」，主講人顧立雄秘書長深入剖析「數位領土」的概念，也說明「數位領土安全」的重要性。主講人行政院政務委員羅秉成則探討「數位文明」的理念，詳細解說「數位文明社會」的具體內涵與發展。主講人數位發展部常務次長葉寧，則闡述在「數位治理」中，科技發展如何影響數位法制，以及從數位部角度所見的動態關係。

萬國法規暨政策研究中心執行長謝祥揚表示，數位法論壇希望延續今天豐沛的討論成果，持續關注數位法制的重要議題，日後研究中心也會舉辦論壇及論文徵稿，促進政策思辯。萬國法規暨政策研究中心目前主要發展重心包括：國家發展及國家安全法制、能源法制、高齡者法制、數位法制、企業永續、文化創意，也會持續關注社會新興議題，適時調整發展策略及重心。