生木三次危機轉型 讓玻璃工藝多彩繽紛

專注做好玻璃業補給部隊，讓建築設計師實現草圖夢想

有著270度海景透明玻璃，是全台最美的魚市場－高雄鼓山魚市場於2022年底開幕啟用即吸引一票網美造訪拍照。能讓建築師運用窯燒藝術玻璃展現如鼓山魚市場整建活化工程呈現明亮、寬敞、現代的後勤補給部隊即是「生三美玻」玻璃藝術團隊。

生木科技玻璃董事長蔡宗武回想踏進彩繪玻璃領域肇因當年錯失一筆訂單。蔡宗武說，當年一家高雄俱樂部（club）的案子，他們要做彩繪雕刻玻璃，當時生木並沒有這方面的技術與材料，客戶沒有信心，於是把案子轉給其他同業，生木錯失了這筆訂單，當時覺得好可惜，認為本身有繪畫才能，彩繪雕刻玻璃應不難啊。



30年前，蔡宗武因錯失一筆訂單而踏入彩繪玻璃領域，如今，生三美玻成台灣玻璃藝術保存最有力的企業。圖／生木提供

錯失訂單誘使踏進彩繪玻璃

蔡宗武夥同弟弟跑到台北尋找彩繪雕刻玻璃機器並引進，讓生木踏進彩繪玻璃，如今同行紛紛退出彩繪玻璃，生木不僅保留這項傳統技藝，還發揚光大，聘請玻璃設計師、購買電腦繪圖設備，只要設計師想得出來的草圖，生木就想辦法讓草圖實現，這項能力也吸引國外設計師找上門尋求協助。

總能把「危機當轉機」的蔡宗武，他把握三次危機進行變革，加大投資建廠，讓身處被喻為夕陽產業的生木玻璃沒有被時代淘汰，反而從一家10餘人的小型企業擴大升級到目前有3千多坪廠房設備及120位員工的中型企業，近期更把握經濟部推出「中小企業加速投資計畫」，申請該計畫並斥資5億元加蓋新廠與推動數位轉型。

在原廠房旁，生木再斥資投資5億擴建廠房及推動數位轉型。圖／蔡淑芬攝

台灣曾是全球玻璃的重要生產基地，隨著中國大陸崛起競爭，台灣玻璃業在1990年代紛紛外移，在那個年代也適逢台灣房地產走下坡，玻璃需求下降。從國小開始就已跟著父親從事玻璃製造銷售的蔡宗武，不畏市場逆風，1995年時，事業上第一次大膽斥資在高雄仁武買下廠房。

把握疫情危機，加大投資擴廠

2008年金融海嘯，全球景氣再度陷入低谷，蔡宗武再次把握機會，向台糖租下生木現址3千多坪土地，建置機械化廠房和太陽能發電設備。2020年疫情發生，蔡宗武發動第三波轉型，決定為工廠再次升級。蔡宗武說，每次經濟危機時，看準政府利多政策，生木就加快投資，徹底實現「危機即為轉機」。

有別於其它同業，不是關廠就是外移，生木留在台灣深耕，投入藝術玻璃、平板強化及彎曲強化玻璃、膠合玻璃、數位彩釉玻璃、複層玻璃等品項。蔡宗武說，看著傳統玻璃技藝消失，不免惆悵，當年即希望留在台灣，為玻璃這個行業多做些什麼。

為了在夕陽的玻璃產業存活下去，蔡宗武從買車中學到「豐田式管理」精神，藉此讓他一改過去一條龍的商業模式，讓生木專注玻璃工藝精進，服務好玻璃同業，扮演好「補給部隊」，同業們拿到生木的玻璃都會引以為傲，讓消費者認為“要裝玻璃，就用生木的”的品牌認同度。

盼建構生木玻璃品牌認同

為達到上述目標，生木不斷購買最先進機器設備，也啟動數位轉型與升級。生木科技玻璃總經理蔡志鴻說，以前認為我們是傳統產業怎麼數位轉型，透過參與政府計畫，觀摩其它科技業做法，深覺數據與系統整合很重要。不過，蔡志鴻指出升級轉型需要兩個條件，一是要有土地容納機器設備，二是產業市場要有成長前景。蔡志鴻慶幸生木創辦人，也是他的父親蔡宗武當年有遠見承租生木現址這片3千多坪土地，同時，這些年雖面臨玻璃業紛紛關廠，但生木的業績卻年年成長，才能讓生木有條件升級轉型。

生木廠房已大部分導入數位化，透過電腦派料提升正確率與效率。圖／蔡淑芬攝

蔡志鴻說，生木提供玻璃品項多，未數位化前都得靠人工撿料切割，隨著廠內外籍員工增多，溝通成問題，影響效率與準確性，導入數位化後，透過電腦代號派料，就可以正確傳達需求品項與切割尺寸，降低切割錯誤率。其次，生木現在全廠機器都能連上WIFI，透過WIFI都能收集到各項數據，蔡志鴻說，這些數據可幫助生產製造流程可適化，最終可以達到預測趨勢，幫助原物料控管目標。

蔡志鴻帶著我們參觀生產線設備，廠房內不再如過去玻璃廠的悶熱吵雜印象，直升機風扇來帶動對流，透過電腦螢幕即能快速掌控產線狀況。蔡志鴻解釋，生木數位轉型投資三大目標：數位化、智慧化，數據化。

傳產也能數位化、智慧化、數據化

數位化即將傳統業務流程和操作轉化為數位形式，利用數位技術和工具來處理和管理資訊，包括使用電子系統、應用程序和數位平台來取代傳統的紙本文件、手動操作和流程。

智慧化是應用人工智慧、機器學習和自動化技術，使系統和設施具備智能化能力。這可以通過引入自動化設備、監控系統和智能分析來實現，從而提高效率、增加生產力並改進決策和管理過程。數據化是將公司的各種活動和流程轉化為數據形式，並進行收集、分析和應用。這意味著在整個組織中收集和整理數據，並利用數據分析和預測來提供洞察和支持決策，從而優化業務運營和實現業務目標。

蔡志鴻說，這些目標的實現需要公司投入相應的資源，包括技術投資、人員培訓和數據基礎設施建設。通過數位化、智慧化和數據化，公司可以提高效率、創造價值並在競爭激烈的市場中保持競爭力。

生木透過申請經濟部「中小企業加速投資行動方案」幫助第三波轉型，一方面保留傳統玻璃工藝；一方面提升市場地位與競爭力，實現「守舊與革新」的企業文化，也期望把玻璃工藝提升到精品等級。