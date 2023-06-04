海大112級畢業典禮 期勉學子乘風破浪勇往前行

國立臺灣海洋大學6月3日於育樂館舉辦112級畢業典禮，本屆有博士班15名、碩士班572名、學士班1,362名、碩士在職專班232名、進修學士班91名，共計2,272位畢業生。睽違2年的實體畢業典禮，畢業生與同行家長親友們都充滿著興奮與驕傲的神情，校園中喜悅滿溢。典禮中，由海大許泰文校長代表學校為畢業生帶來祝福及勉勵，也特地邀請基隆市長謝國樑、校友總會長林見松學長及111年傑出校友陳昭男學長為畢業生帶來祝福。 (海大112級線上畢業典禮網址：https://graduate.ntou.edu.tw/)

許泰文校長勉勵畢業生不論遇到什麼艱困的挑戰，只要發揮海洋人「不屈不撓」與「乘風破浪」的精神，鍥而不捨，為理想不斷的往前航行，就會有實現夢想的機會，航向實現理想的彼岸，並以台下的學長姐為例，期勉學子要充滿自信的在人生的道路上努力奮鬥！依據海大最新的畢業生流向調查資料顯示，海大學生在畢業後即選擇全職工作的人數約占5成，值得一提的是，有34.4%在畢業前已找到專職工作，在一個月內就找到工作也有25.5%，並且在專業能力與工作所要求的相符程度高達74.31%，也有將近8成的畢業生表示對目前工作整體滿意，顯示出海大培育人才方向符合社會需求與就業環境!

基隆市謝國樑市長表示，今天真的很開心看到這麼多優秀的同學從海大畢業，海大團隊給予基隆市政府很大的幫助及很多的支持，希望未來基隆市可以跟海大共同成長共同學習，也提到希望可以創造更多在地就業機會尤其是在航運業，讓優秀的學子可以留下來。

校友總會林見松總會長恭喜學弟妹順利完成學業，成功邁出校門，不僅獲得了專業知識，還養成了博學、勤奮和創新的精神，即將成為驅動臺灣產業成長核心的一股力量。雖然歷經兩年多全球新冠疫情的影響，海大在學術研究、產學合作的成長動能中逆風前行，師長們在研究領域屢屢獲獎、學校排名晉升，同學們在社團、運動聯賽甚至創新團隊也都表現亮麗，今天的國立臺灣海洋大學的發展令校友感到無比榮耀。也期勉學弟妹們秉持著誠樸博毅的校訓精神，以主動、正面、積極的態度勇敢面對挑戰，實踐自己的人生目標。

傑出校友陳昭男學長為水產食品科學系76級畢業，以業界冷鏈之實務經驗結合在海大時的專業訓練，實際應用於食品安全及疫苗醫藥，守護國人生命健康。陳學長勉勵學弟妹，最偉大的時代都是由青年創造出來的，今天這個時代已經來臨，期望學弟妹保持學習的心態、不斷成長，並在資訊快速變動的現在要養成獨立思考的能力，並常保樂觀及感恩的心，感謝家長的養育之恩，以及師長的培育之情，更要謝謝身旁一同克服困難的同儕夥伴，並祝福畢業生航向美好的未來。

畢業生帶著滿滿回憶拋學位帽慶賀畢業。圖/海大提供

畢業生致詞代表海洋法律政策學士學位學程王韻婷同學在學期間積極參與海大司儀團，曾主持校內外近20場大型慶典與活動，因其豐富的舞台經驗及端莊形象也使王同學榮獲112年全國大專優秀青年。她說，水是海大人的橋梁，是畢業生的共同記憶，經歷過新冠疫情的考驗，更顯得能現場的感受是如此彌足珍貴。王韻婷同學感謝師長們的教導，以及同儕們的互相激勵，讓畢業生們可以提起勇氣，捲起一波又一波的生命狂潮，成為一名沉穩的水手，在大雨後的彩虹中揚帆出發。

畢業生英語致詞代表為來自我國友邦聖文森及格瑞那丁的海洋生物研究所魏珍言(Janika Afisha Williams)同學，她引述美國詩人華茲華斯名言：「偉大成就並非一蹴可幾，而是仰賴堅持不懈的努力」與畢業生共勉，並感謝在海大攻讀學士和碩士共7年期間師長的栽培與協助，如今學業上的付出得到了回報，很開心選擇海大作為自己第二個家。魏珍言同學就學期間除擔任專業課程助教，協助更多國際學子投入實驗，同時於多項文化活動中，分享母國傳統舞蹈、服裝、食物等文化，牽起海大、臺灣與聖文森間相互深化理解的橋樑。

典禮儀式在校長和各院院長為畢業生授證、頒獎績優獎項，所有畢業生獲得祝福，帶著滿滿回憶，拋學位帽慶賀畢業!最後畢業生們在燦爛的煙火下邁向似錦前程、揚帆啟航。