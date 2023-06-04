2023泰晤士「世界大學影響力排名」中興大學兩指標晉世界百大、「陸域生態」全臺第一

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）6月1日公布2023年世界大學影響力排名，全球共有1,591所大學參與排名。中興大學有兩項SDGs指標進入全球百大，分別為SDG15「陸域生態」(全球排名第43名、臺灣第一）以及SDG13「氣候行動」(全球排名第98名、臺灣第二）。此外，全球排名101-200名的指標有SDG7「可負擔的潔淨能源」（臺灣第六）以及SDG17「夥伴關係」（臺灣第四），顯見興大在推動生態保育、提升氣候變遷適應能力、淨零碳排、建立全球夥伴關係等面向卓然有成。

在SDG15「陸域生態」方面，興大創立臺灣第一所獸醫學院，積極投入人畜共通疾病研究與偏鄉流浪犬貓絕育，創立第一組流浪動物關懷醫療團隊，甫獲教育部「永續發展類國際合作型」大學社會責任實踐計畫，成功將臺灣經驗推展至國際。興大創立第一間植物教學醫院，推廣植物醫生制度，此外，興大擁有全臺最完整的雞隻種原保種庫、推動全球首創石虎陸殺預警系統、守護墾丁珊瑚礁生態、保育稀有動物食蛇龜、復育臺灣國寶魚櫻花鉤吻鮭，積極落實生物多元保育，維護生態環境和諧。2022年設立學士後醫學系，跨足人醫領域，推動「健康一體（One Health）」為願景，致力守護人類、動物與環境的健康。

在SDG13「氣候行動」方面，成立「永續發展辦公室」，宣示2040達到100%淨零排放目標，成為國內宣示達標最早大學。興大具有專業減碳與碳匯研究師資，綠能與負碳技術研發完整專業團隊，加上校區涵蓋文山、惠蓀、東勢及新化四大林場達8千多公頃，足以成為推動淨零目標之示範大學，此外於惠蓀林場興建會呼吸的防砂壩，為全球第一座水土保持土砂流動試驗場。在空汙、綠能預報方面，興大建構全臺最高解析度1km的windy網頁「pm25.colife」預報模擬展示平台，快速掌握臺灣各地空品變化。

在SDG7「可負擔的潔淨能源」方面，興大以溪心壩畜牧場作為示範場域，首創國內第一個校園（區域）淨零碳排能源中心，與臺電綜合研究所及聯齊科技合作，打造國內首座畜牧虛擬電廠建置，實現能源與資源的環境永續，接軌國家淨零碳排政策，為永續發展校園打下基礎。

在SDG17「夥伴關係」方面，興大長期推展新南向農業政策，以「區域農業共同發展」模式，從國際連結、研究合作、技術推廣三大面向，協助鄰近東南亞國家農業生產發展，創造互利共贏新合作模式。近年來更首創大學成立新南向辦公室，結合興大國際產學聯盟、臺灣國際產學中心，組成關鍵技術團隊，推動產業需求導向之國際產學合作，將科研創新成果推向國際。此外，興大積極推動學生國際志願服務計畫，建立國際觀與實踐社會責任。

「看見社會的需求，運用專業解決社會的需求」，在永續發展精神下，中興大學推動「農食生技」、「智慧製造」、「醫療照護」、「綠能減碳」以及「資安卓越」五大主軸，積極落實以學術服務社會，持續在全球永續中扮演關鍵角色。