機師年薪四百萬稱冠 朝陽科大飛航系超夯

勞動部近日公布最新國內薪資職業排名，第一名是機師，平均月薪有27萬，年薪高達401萬，不少家長爭相詢問，自己的孩子是否有機會就讀飛航系。

朝陽科大斥資7億設立航空學院，飛航系建置完整的飛航設備，成為夢想成為機師的學子報考首選。圖/朝陽科大提供

已成立飛行與民航人員技術系(飛航系)3年的朝陽科技大學，近年招生成績十分亮眼，目前航空學院已投資新台幣7億，設備好、師資佳，成為外界關注的熱門科系。飛航系提供外加專業飛行訓練及取證課程，甄選優秀學子赴美接受長榮飛行學院的專業飛行課程訓練，目前不但擁有國內少見培育機師的逐夢管道，更是唯一與國籍航空公司合作飛航課程之專業科系，發展前景一直受到矚目。

朝陽科大飛航系斥資千萬引進空中巴士A320模擬機，駕駛艙設備皆仿真機製作，讓學生體驗飛行。圖/朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明強調，朝陽以國際化為發展主軸，連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，連續5年進榜世界大學影響力排名，師資來自全球16國，並與超過640所海外學校簽訂學術合作協議。看好後疫情時代旅運需求大增，航空業人才炙手可熱，朝陽航空學院目前與澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，亦與長榮航空、中華航空、華信航空、台灣虎航及安捷航空、漢翔航空工業、亞洲航空等建立合作機制，成為國際航空產業人才的首選。

在朝陽飛航圓夢獎學金獎助下，６名飛航系學子將於６月中旬赴美長榮飛行學院接受專業飛行訓練。圖/朝陽科大提供

飛行與民航人員技術系主任盧衍良強調，目前朝陽科大飛航系以及新成立的航空運務系在設備上有許多與航空公司及航管單位相對應的訓練系統，包括有「駕艙程序訓練教室」、「飛航操作模擬教室」等完善的航空教育設施，現在亦有DA40模擬機、A320模擬機，也正在升級B747-400模擬機，再搭配上即將完成的「航管塔台與雷達管制模擬教室」，以及採用全日空甫除役之B777-200機身和內裝設施所建構成的「飛航情境模擬教室」，並整合機場報到大廳、櫃台、安檢、證照查驗、海關、檢疫等作業之「朝陽實習國際航空站」，特色設備獨步全台，前景看好。

朝陽飛航系設置駕駛艙模擬訓練專業教室，幫助學子熟悉儀表位置及相關程序演練，飛航訓練十分紮實。圖/朝陽科大提供

有家長可能會擔心小孩英文並不是太好，或是女生合不合適報考飛航系之類的問題，朝陽科大飛航系主任盧衍良補充說明，為輔導學生具備職場競爭實力，系上安排不斷在提升完整英文輔導課程的規劃，部分學生的多益成績，甚至從原本的300分進步至600分，現在第一屆的飛航系二年級學生，多益已有多人達到800至900分的實力；此外，由於現在飛機的設計已經比過往進步許多，不再是靠體力從事的工作，因此女性機師的比例已大幅增加，飛航系近年女同學就讀的人數也不斷成長，因此沒有性別上的限制，不論男女都適合報考。