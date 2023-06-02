亞洲大學 阿罩霧神遊天地—藝術・科技特展

設計學院師生，運用科技藝術結合在地文物創造新神話，再現21世紀霧峰國際風情

亞洲大學附屬現代美術館，即日起舉辦「阿罩霧神遊天地—藝術・科技特展」，臺中市長盧秀燕說，這是國內美術館第一次，從霧峰在地藝術大師出發，與國際接軌的藝文展，很值得全國民眾來亞大看展、散心，她說：「市長推薦、市長保證！」

亞大創辦人蔡長海表示，亞大在霧峰(又名阿罩霧)經營22年，這次展覽以霧峰地貌、歷史、文化融合，創造豐富視覺印象，有霧峰林家後代林壽宇、林明弘兩位國際成名的美術作品，又有旅美科技藝術家董承濂，及陳庭詩、蕭勤3位大師作品。另有亞大學生獲紐約國際設計大獎的阿罩霧文物產品，讓世界看見霧峰！

亞大校長蔡進發指出，10年前，亞大現代美術館是由國際建築大師安藤忠雄設計，是安藤在全球大學唯一的美術館，賦有重要任務，即讓霧峰在地與國際接軌，而且是亞大學生創作學習，展現成果的場域。這次設計學院師生團隊，創作出「Attabu」(阿罩霧)10位神仙，與霧峰地貌、物產、人文景觀結合，其中創意形象包裝的10瓶霧峰特產香米神仙酒，最近獲得有「設計界奧斯卡」的2023年紐約ADC銀獎。

這次展覽中，亞大設計學院師生團隊除了「造神」之外，也使用AR虛擬，讓參觀者可以與各式神話人物合照；同時將霧峰地貌、物產、人文景觀製作成「阿罩霧」浸潤動態影片，霧峰的夢幻影象與宮保第大花廳，都獲得嶄新詮釋。

盧秀燕市長表示，支持發展藝術文化，是市府很重要的施政目標，今年她已第3次來亞大現代美術館，支持與感謝亞洲大學全力推動在地國際化。

藝術家董承濂現今旅居美國，往返於美臺兩地，時常受美國著名美術館邀請製作科技藝術作品，他說，很高興得參加此次展覽，這次展出作品「天圓地方」，藉由磁浮、音樂以及燦爛而神秘的光影，體現出我們人類俯視於天地卻又無法全然窺視大自然奧秘，具有人類的超越性與局限性。現在由亞大蔡創辦人，把「天圓地方」作品，從美國接回臺灣亞大展出，感到很有意義！