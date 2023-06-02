開啟通往世界各地的「任意門」 實現遊學夢

近兩三年間受疫情的影響，旅遊環境拘限，生活範圍縮小，透過網路與世界聯繫、交流、學習的系統與軟體輩出，但仍舊無法取代生活環境與文化交流的真實體驗。而隨著疫苗普及與對病毒的掌握度逐漸提高的現在，不管是國內旅行或親子出遊、海外洽公或遊學都逐漸回復到過往的情況。旅遊不僅僅是實地體驗當地的人文風貌、生活飲食，更進而拓展不同文化的視野、培養多元化思維、豐裕心靈。

國境大門敞開後的第一個暑假，如何安排一段有意義長假，爸媽傷透腦筋，要孩子買單、內容要豐富有意義，主辦單位負責任、有口碑，過程安全有保障，每個環節都不能少！知名國際文教機構 EF 每年都有做為體驗海外生活及留學前哨站最佳選擇的遊學團及營隊，以及長期語言課程及升學準備課程。語文的專業度EF更是業界唯一提供語言學習保證的機構，全球教授10種語言多採用歐洲共同語言架構搭配系統化教學規劃課程，且任教的老師皆為當地合格專業的教師，每個教室成了小小的地球村融合了來自世界各地110個國籍的學生們，讓學生沈浸在真實的語言環境中，用最輕鬆的方式與各國學生一同學習語文與交流文化，讓這段遊學之旅成為一生難忘的體驗。

豐富多元的課後活動，讓學生持續學習並創造練習使用語言的環境。圖/EF英莩留學提供

具有超過半世紀辦理遊學的經驗，短至一週的自助遊學，或是一年以上精心設計的遊學計畫，根據個人需求、語言能力分配至不同班級與12至17位同程度的國際學生上課；除了專業的外語課程，課外同時提供豐富精彩的人文、藝術活動行程選擇；嚮往國家並不侷限於美澳，EF在全球50多個城市擁有自己的語言中心，包括美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、德國、西班牙、意大利、新加坡、日本與韓國等，無論你屬於哪個年齡段，想要團體出發或是個人遊學，都能找到符合您目標與預算的遊學課程專案。

疫後大家都在逐漸恢復到往日生活，雖然三年多無法跨出國門，國際間的變化不應阻擋孩子的未來，網路無遠弗屆不如踏出國門親身體驗。每一位有興趣到國外留遊學的學生，EF是你通往世界各地的”任意門”，「遊」與「學」同等重要，EF提供全面的海外教育服務，讓學子們不用擔心教育領域的專業性更提供了豐富的海外生活計畫，選擇您的目的地、按照您的年齡段，找到適合您的語言課程、現在就開始規劃您的海外遊學方案吧！