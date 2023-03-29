自力國際 引領投資關鍵 佈局印度薪策略

深根印度15年的自力國際工程顧問有限公司，為促進台灣與印度企業合作關係，同時協助有意前往印度投資的台灣業者，至當地實際瞭解印度產業優勢、風俗文化、人文 背景及稅務等投資相關問題，將於112年5月8日至12舉辦印度投資考察團，即日起開放報名。

自力國際示，此次行程將率領團員深入瞭解投資印度的合適產業，同時協助在印度經濟特區SEZ(Special Economic Zone)、國內關稅區DTA(Domestic Tariff Area) 及加工 出口區EOU等地建廠(EOU-Export Oriented Unit) 。

自力國際分析，台灣廠商前往印度投資擁有多項優勢，如1. 廉價勞動力：印度人口眾多，勞動力相對來講較為便宜，可以降低生產成本。2.巨大市場機會：印度擁有超過13億人口，是世界上最大的潛在消費市場之一，提供了龐大的商機。3.國內市場保護政策：印度政府一直以來都推行本土化政策，優惠當地企業發展，設立在當地的廠商可享有相對的競爭優勢。4. 投資環境愈趨友善：印度政府近年積極推動開放和改革，提高了印度的投資規模和投資吸引力，對外資環境開放程度也逐漸提高。

整體而言，臺灣廠商到印度投資設廠可享有較低的生產成本、掌握巨大的市場機會與投資友善的環境，具有相當大的投資潛力。

此外，自力國際除十分熟悉印度當地法規外，亦擁有豐富印度投資建廠經驗，可提供專業投資選址、稅務、設立工廠、海關等一條龍服務。值得一提的是，該公司在印度當地亦設有自力營造工程私人有限公司，可提供建廠等服務，並引領台商運籌印度市場通路。E-mail:zilei@ms27.hinet.net

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