數位發展部數位產業署「行動支付Ｘ產業創新應用論壇」 台北智慧城市展登場

行動支付在產業上的創新應用已儼然成為企業數位轉型的重要基礎，為使企業瞭解行動支付在產業上創新應用如何提升服務價值、推動數位轉型，數位發展部數位產業署於昨(28)日假臺北南港展覽館二館「2023智慧城市展－數位產業署主題館」盛大舉辦「行動支付Ｘ產業創新應用論壇」。

數位產業署主秘黃雅萍致詞表示，目前台灣數位支付方式已相當成熟，為進一步普及化，數位部將持續推動各產業與場域數位支付創新應用，進而打造更便利的支付環境，於各種應用場域提供使用者更佳的支付體驗。

論壇邀請行動支付領域專家，分享交流行動支付創新應用。首先由資策會產業情報研究所從全球觀點出發，分享「國際新秀企業應用多元支付的創新精選案例」，解析未來創新應用發展方向，再由台灣不同產業的成功案例，剖析數位支付在產業創新應用中的角色及推動關鍵。

資策會產業情報研究所組長胡自立分享，在行動支付領域中國際企業多元支付創新。圖／數位發展部數位產業署提供

接下來「一卡通」針對電子支付的數據賦能與應用，分享如何運用豐富多元的全場域數據資源進行分析，深化會員經營及協助政府與合作夥伴實現數位優化與轉型。「台灣大車隊」分享企業導入數位支付生態歷程，如何從650萬會員、每月1,800萬流量的資源出發，結合數位支付打造超級APP生態，將55688打造成開放平台，包含購物、代駕、大管家、Taxi、接電、旅遊、洗衣等生態系服務。

「松山文創」分享如何以多元支付應用，協助市集攤商輕鬆收款，結合會員經營，凝聚市集攤商共同打造數位行銷活動，帶給消費者優質購物體驗。最後在產業交流座談中，領域專家們分享在企業中推動多元支付加值應用的策略，以及如何加速產業的數位創新及轉型，期許帶領業界夥伴共好，邁向產業數位轉型的無限可能。

松山文創園區陳玉秀總監分享如何使用多元支付應用。圖／數位發展部數位產業署提供

由數位發展部數位產業署推動的行動支付多元應用加值服務，迄今已導入超過18萬個支付地點，並帶動逾1.9億人次使用，產生交易金額達602億元。

為推動行動支付普及，數位產業署亦與中央各部會共同推動，包含油水電繳費逾百項政府規費、全數醫學中心、超商與大型連鎖零售餐飲等場域均可使用行動支付。使民眾體驗零接觸經濟的便利性之外，更透過行動支付的創新應用驅動企業數位升級，邁向數位轉型，掌握未來無限商機。