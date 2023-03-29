臺中市政府攜手亞馬遜等電商 協助青創電商發展

因應後疫情時代來臨，消費者購物模式漸趨多元化及網路化，臺中市勞工局首推「臺中市青創電商輔導平台」，串聯靜宜大學及國際電商亞馬遜Amazon等電商創業資源，於329青年節前夕正式啟動，將可提供青創團隊電商諮詢、電商培訓課程及專案輔導，提升創業青年數位化電商實力。

「臺中市青創電商輔導平台」(圖由左至右)臺中市政府經濟發展局副局長李逸安、臺中跨境體驗示範基地執行長魏清圳、靜宜大學學術副校長楊昭順、臺中市政府勞工局長張大春、亞馬遜公共政策及政府事務總監王冠曈、亞馬遜全球開店業務拓展總監謝孜希。圖／臺中市政府勞工局提供

臺中市勞工局長張大春表示，中市府相當重視青年的想法，也鼓勵青年踴躍發揮創新創意，自盧市長上任以來，一直以「建構友善青年就、創業環境」為目標，提供青年一站式就、創業服務，希望讓許多青年願意落地生根於臺中就、創業。勞工局為加強培力本市創業青年發展電商行銷，與靜宜大學合作並結合經發局跨境體驗示範基地推動電商輔導平台，培養青年具備電商基礎知能，並協助拓展電商銷售管道；靜宜大學亦積極媒合各界電商資源，促成亞馬遜公司在跨境體驗示範基地設立聯合跨境電商中心，期待藉由公、私部門協力與產、官、學資源垂直整合之共構輔導，全面提升本市創業青年電商能力，逐步將臺中市打造為國際化數位之都。

「臺中市青創電商輔導平台」提升創業青年數位化電商實力。

圖／臺中市政府勞工局提供

臺中市勞工局說明，「臺中市青創電商輔導平台」提供臺中市之初創青年、青創團隊、中小企業等，一對一電商專業顧問輔導，並辦理10場次電商系列課程，針對各種類型的創業青年，循序漸進的培訓數位化電商能力，另亦遴選10組具有電商領域發展潛力的青創團隊，專案提供至少16小時實戰指導課程及10次一對一個案診斷，並協助上架電商平台或優化自架網站。鼓勵有電商發展與數位轉型需求的青創團隊多加利用平台電商輔導資源，將可助發展創業新契機。

更多「臺中市青創電商輔導平台」相關資訊，請洽服務諮詢專線(04)2225-5670(姚先生)，或至本市青年一站式創業入口網(https://www.tcdream.taichung.gov.tw/)查詢。