謝長廷推動台灣與日本善的循環

不論是311東日本大震災時，台灣捐款高達71億和源源不絕的物資捐助，或是COVID-19疫情全球肆虐，台灣援助日本需要的血氧機、製氧機和口罩等，日本也援贈臺灣疫苗，台灣與日本一直以來維持著互相關懷協助的情誼。

臺北駐日經濟文化代表處代表謝長廷這些年來對於台日交流有第一線的見證並加深推動。實錄謝長廷代表對於台日交流感想與深度觀察的新書《謝長廷：台灣與日本善的循環(日本產經新聞專訪集) 》，於3月26日舉辦新書發表會，謝代表將專程回台與大家分享交流。

《謝長廷：台灣與日本善的循環(日本產經新聞專訪集)》新書出版緣由，起於曾擔任台北支局長的《產經新聞》論說委員河崎真澄，2022年在《產經新聞》連載「謝長廷台日交流言論」，在日本引起相當大的迴響。幸福綠光出版社徵得謝代表的同意，出版中文版，完整呈現謝長廷代表對於台日交流的感想與深度觀察面向。

新書發表會於3月26日在台北誠品書店信義店六樓視聽室舉辦，由台日文化經濟協會、幸福綠光出版社主辦。本書由總統府資政／臺灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌、國家文藝獎得主詩人李敏勇、總統府資政葉菊蘭作序。全書共收錄30篇由日本產經新聞論說委員河崎真澄採訪的稿子，包括謝代表在處理日本福島食品、關西機場事件、台灣漁船扣押以及「台日交流基本法」推動的歷程等，後半部也可說是謝代表的小自傳，記述他在台灣從政的回憶紀錄。

謝長廷代表指出，2016年就任時，就提出「善的循環」，主要是講台日友誼的可貴，是在一方有困難或是危難時，他方會協助，變成一種很自然的互動。他方有困難時，另一方若不加以伸出援手，就覺得內心很不安，謝長廷稱此種愛生愛，善生善的現象為「善的循環」。這幾年來，「善的循環」這個名詞，在台日的媒體或是政治界已經普遍受到引用，大家都認同這種「善的循環」可以作為世界和平的典範，擴大推廣到全世界。

而就國際政治現實面來講，像台日這樣沒有邦交，作為一個駐日代表，要思忖如何影響他們的政府、政策，走向台日友好的方向，實現台日雙贏的理想，就是擴大現有民間交流的平台和管道，全力推動民間的友好；透過民間的友好，逐漸提升到城市的外交、議會的外交，最後影響他們政府的決策。謝代表提倡的「善的循環」，可讓台日政府、人民彼此更加理解、交流更加深化，彼此關懷的善的循環得以一直延續。