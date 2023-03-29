徐佳青廣邀海內外優質商家加入「i 僑卡」特約行列

為擴大「i 僑卡」服務量能，並廣邀國內外各領域優質商家加入特約商店行列，僑務委員會於3月28日舉辦「i僑卡特約商店聯合記者會 」，邀請包括華航、長榮、臺灣虎航、昇恆昌、臺北喜來登、臺北長榮桂冠、臺北福華飯店等7家i僑卡特約商店代表出席共襄盛舉。

委員長徐佳青首先感謝僑領先進與i僑卡特約商店代表蒞臨支持；隨著疫情逐步解封，相信今年開始會有越來越多的商務需求以及旅遊規劃，因此優惠介紹特別著重於機票、機場過境、旅宿等服務。

徐佳青說明，自106年國慶期間發行實體僑胞卡，至今已發出超過10萬張，如今因應數位時代的發展，轉型為虛擬「i 僑卡」，只要手機在手，即可隨身帶著走，同時採取國際個資保護高標準並兼顧政府資通安全要求，也納入僑委會智能體系以提供精準服務。

目前海內外已有近4,000家商店加入i 僑卡的特約行列，其中國內特約商店近3,000家，包括餐飲、生活百貨、住宿業、旅遊交通、精緻禮品、健檢醫療等各產業。徐佳青指出，未來也將持續擴大i僑卡的功能，歡迎各領域優質商家一同參與，提供僑胞朋友更契合且最需要的高品質優惠服務與措施。

國策顧問楊信亦受邀出席，他肯定僑委會推出i僑卡讓僑胞能享受專屬服務，而數位卡更符合海外年輕一代的使用需求，希望未來能有更多優惠商店加入，他也將大力支持、推動大家多加運用。

記者會中，航空業、免稅店、旅宿業等特約商店代表分別說明其提供的優惠服務，並歡迎各位僑胞手持i僑卡來享受專屬優惠，也期待未來有更多服務大家的機會。當日活動出席貴賓亦包括世界臺灣商會聯合總會諮詢委員蘇明正、名譽監事長張德輝、世界華人工商婦女企管協會名譽總會長黎淑瑛、第一副總會長林淑敏；中華航空協理陳雅妮、長榮航空客運營業本部營業部協理林玄修、臺灣虎航商務長許致遠、昇恆昌業務部經理孫信夫、臺北喜來登資深業務經理李妍庭、臺北長榮桂冠總經理陳彥銘、臺北福華飯店公關主任李亞欣等人。