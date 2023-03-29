112年國企班商務日語組 協助年輕學子開啟日本職涯最佳途徑

台灣許多年輕世代深受日本文化、美食和動漫所吸引，並希望能夠在未來職涯發展中，與日本企業交流共事，體驗其獨特的文化魅力。為協助我國產業培育拓展日本市場經貿人才，由經濟部國際貿易局委託外貿協會國際企業人才培訓中心（International Trade Institute，簡稱ITI），特別辦理國企班商務日語組。

ITI國企班商務日語組的日語課程設計，以貼近現實工作環境為目標，由專業資深的日籍教師授課，從聽、說、讀、寫全方位的沉浸式語言訓練中掌握商務日語技能。學員不僅可以學習日語，還能夠接觸實用的職場日語，以及模擬面試、就職對策等課程，幫助學員在結業後能夠順利融入日本職場文化並實際運用。在國內課程結束後，學員還有機會參加海外研習，赴日本當地企業進行為期四週的研習，親身參與企劃、產線實習等工作，實踐並驗證在ITI所學技能。

ITI日語組結業校友的表現深受企業肯定，例如畢業校友於崇越電通、台灣昭和電工等知名企業擔任高階主管，充分證明了ITI學員的實力。每年ITI舉辦的媒合活動都吸引許多企業前來尋找專業的日文人才；今（112）年住商電子、台灣松下電材、華碩、微星、中強光電等企業亦將前來ITI徵求日語人才，拓展日本業務。ITI表示歡迎對日本市場有興趣之有志青年一同加入。

除了商務日語組外，商務英語組也同步招生中。目前已開放報名，收件至4月14日止，並將於4月底進行考試，6月底開訓。相關課程及報名詳情，可前往招生專頁（https://innovation.taitra.org.tw/iti），或洽國企班招生小組，電話：(03)5715182、分機104、109。