資誠創業成長加速器第4屆Demo Day 8家新創秀成果

資誠創業成長加速器在3月28日舉辦第四屆加速器團隊Demo Day，吸引近80位投資代表、育成機構和中大型企業前來尋求投資、合作和商務媒合的機會。同時，生態圈夥伴對加速器提供新創團隊的輔導和協助給予高度肯定。

資誠創業成長加速器於2019年3月成立，其宗旨是以「厚創新、後加速」為核心，除了協助新創團隊走向規模化經營和建立健全的財務管理體質外，更積極整合PwC全球資源網絡，建立全方位的資源平台機制。

資誠聯合會計師事務所創新創業服務主持會計師黃世鈞致詞表示，數位轉型是企業成長和蛻變的必經過程，而「新創企業」是協助企業數位轉型和外部創新的最佳引路人。資誠不僅在自身方面導入各種數位工具，提升數位服務和經營能力，亦透過加速器為新創團隊提供導師資源、創業輔導課程、鏈接企業合作機會和串接投資人人脈等資源，幫助他們成長並進入資本市場。

今年的8家新創團隊聚焦於智慧製造、智能應用、生物科技和永續ESG等四大領域。在智能應用領域，兩家新創企業分別是「金箍棒智慧物管」和「瑪樂愛迪」。前者提供全方位包租代管(招租簽約、帳務數據、修繕管理等)的租房雲端管理平台；後者則是以一站式網紅行銷的專案管理平台解決媒合溝通、驗收結案與成效分析等作業，讓業配執行更有效率且簡便。

在生技醫療領域則有開發傳染性疾病快速檢測與個人化藥物治療篩選檢測儀器的「醫流體」，及打造個人化腫瘤分身以進行藥物測試的「精拓生技」。

另外在數位轉型議題上，「極現科技」是以自有技術建立earthbook 4D雲端平台，提供無人機專業應用的智能雲端平台，而「Onecent Technology」翻轉了RFID市場，透過先進超高頻晶片設計，降低生產成本。

順應國內外淨零碳排的趨勢，永續ESG相關領域的新創企業為「蘇菲生化」與「格園社會企業」。「蘇菲生化」為淨零碳排帶動之植物性替代蛋白產業，開發特殊微藻專利的蛋白質。「格園社會企業」以香草作物結合光電農場，將綠電提供給有綠能需求的企業。

黃世鈞指出，過去一年來，資誠創業成長加速器為新創團隊提供專屬輔導，協助解決公司海外設立、股權架構、技術轉移授權合約以及公司估值評量等相關問題。也期望藉由Demo Day的形式將輔導成果呈現給生態圈的夥伴。 未來，資誠創業成長加速器將持續協助新創團隊完成募資規劃和準備工作，同時也將進行第五屆招募，旨在幫助更多台灣新創公司進入資本市場，抓住產業商機。除了幫助新創團隊找到規模化的經營模式外，資誠創業成長加速器也希望在台灣這塊充滿活力和能量的土地上，通過成功經驗的貼身指導和完善的投資人網絡，幫助更多新創團隊擴展國內外市場，共同努力邁向資本市場。