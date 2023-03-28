「桃園市政府主題館」打造科技城市新樣貌 智慧城市展盛大登場

2023智慧城市展「桃園市政府主題館」於今(28)日至31日假南港展覽館2館盛大登場，由桃園市長張善政、桃園市政府資訊科技局局長王智弘、宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎等政府及產業代表共同揭開序幕。桃園主題館特別以「產官合作」參展模式，除展示桃園城市治理相關成果外，首次結合在地亮點企業參展，推出「智慧治理」、「智慧產業」及「智慧醫療」等三大展區共9大亮點，讓桃園科技實力躍上國際。

開幕活動由張善政和藝人翁滋蔓一起直播開箱桃園主題館，包含方略電子的可撓式顯示器、宏達國際電子推出的元宇宙頭戴式顯示器XR體驗、碩陽電機機器人互動展示、萬物聯網智慧科技展示救護車消防車輛綠行優先號控、天德數位的AI智慧辨識無人機巡檢、宏其婦幼醫院智慧產房系統、林口長庚紀念醫院的遠距醫療診療箱功能、桃園市政府水務局的智慧水情及遠端水廠操作模擬訓練與桃園航空城青埔地區人流車流即時監控等，帶領粉絲與民眾線上參觀及體驗桃園市政服務與在地產業優秀技術。

桃園市長張善政與藝人翁滋蔓開箱桃園主題館，進行互動體驗。圖／桃園市政府提供

桃園市政府為打造「智慧桃園」，將設立智慧桃園推動小組，分別從數位治理、智慧民生、智慧產業、數位培力等四大面向進行努力，導入資訊科技如AIoT運用大數據分析，提升施政效能與決策品質、公共服務品質與市民滿意度，以數位技術協助產業轉型及優化，並推動數位培力策略，藉此提高市民數位化技能和專業知識等，相信以桃園獨有航運樞紐優勢，透過智慧桃園發展策略、前瞻性的布局，並積極連結國際資源，讓桃園產業與世界接軌，成為與世界標竿城市競爭的智慧新都。