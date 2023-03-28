高科大就博會熱鬧登場　知名企業祭出優渥條件搶才

備戰少子化後的人才荒，國立高雄科技大學的就業博覽會 「兔躍千里，創造好薪情」 ，在後疫情以實體活動方式熱鬧登場，五校區一共舉辦四場，合計197個攤位、超過一萬個正式職缺。有護國神山之稱的台積電，也將參加4月22日建工校區場次。

24日打頭陣旗津校區，三大航商均報名參加，近年新興的離岸風電產業也有相關業者設攤(如出租離岸風電工作船、隸屬新加坡馬可波羅海事集團(MPM)的嘉時航運)，參展廠商卯足全力及祭出優渥獎勵和優質條件，盼能徵得優秀人才。此外，3月29日楠梓校區、4月22日建工校區、5月3日第一校區等3個場次也將陸續登場。

傳產的不鏽鋼大廠燁聯鋼鐵也設攤加入搶人才行列。圖／高科大提供

高科大就業博覽會也邀請到萬海航運、長榮海運、鴻海精密、光陽工業、川湖科技、仁寶電腦、燁聯鋼鐵、三芳化學、臺灣世曦工程、華洲營造、宜得利家居、無印良品、高雄銀行、晶英國際行館、海景世界等多家知名廠商，產業類型涵括半導體製造業、機械製造業、營造業、運輸物流業、旅宿服務業、百貨業、金融保險業、資訊科技業以及國防的軍士官兵等。

高科大校友服務暨實習就業中心李筱倩主任表示，因應後疫情時代產業需求，本次就業博覽會擴大規模辦理，自去年底已有多家廠商積極詢問，截至2月中旬已有近200家廠商報名，更獲校友企業熱情響應，提供將畢業的學弟妹許多優質職缺。由於高科大學術領域廣泛，從旗津場的海運、海事產業，到製造業、半導體產業，在到金融保臉、旅遊百貨服務業等，報名廠商業種多元，學生與廠商實地交流，更能實際了解瞬息萬變的產業生態，確認自己需要加強預備之處，做好未來職涯發展的規劃，進而提升競爭力，在職場上一展長才。

本次高科大就業博覽會由勞動部勞動力發展發展署高屏澎東分署補助指導，除提供應屆畢業生、校友覓職外，附近民眾也可就近利用就博會平台，了解徵才企業的需求，並對自己嚮往的企業有更進一步的了解，企業方也能藉此機會培養及尋得合適人才，共創三贏局面。