TOEFL Primary GO English圓滿落幕　用史萊姆創作英文題展示優勝作品

忠欣公司暨全球疫情後領先國際首場舉辦TOEFL Primary GO English圓滿落幕，Project 實體作品展暨英文國際研討會，參加的國中小學生化身為小小研究員，透過老師的帶領，以生活情境下的英文題目參賽，充份展現英文實力。

來自台中葳格小學、由陳聿姮老師帶隊的三四年級學生蕭瑪琳、蕭瑪雅、黃芮喬、梁可芸、陳頎欣五位同學製作的海報作品「Slime Attracts Smile」，以史萊姆會吸引笑容為主題互動，參賽者蕭瑪雅說 :「在收集製作資料過程中，學到好多新的英文單字。」他們選擇最容易又好玩的物品著手，讓英文不再有距離；陳頎欣也分享製作海報的心得：「在創作過程中不僅能練習用英語思考，寫下日常生活會遇到的情況，同時也思考如何以英語回答。」

Go English! Project葳格小學三四年級優勝作品編號560作品名「Slime Attracts Smile」。圖／TOEFL Primary®台灣區總代理忠欣公司提供

在討論交流的階段，這群小小英文研究員不僅可獲得更多生活英文學習，意外的還結合自然學科習得的磁力原理，十分趣味又創意滿點。

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