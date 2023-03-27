「112-113年5G新科技學習示範學校計畫」致理科大XR數位共學中心正式啟動

配合行政院前瞻基礎建設計畫施行主軸，教育部規劃校園5G示範教室與學習載具計畫， 25日由教育部資訊及科技教育司長李政軒，以及致理科大在內等大學，負責教育部5G新科技學習示範學校輔導計畫辦公室及各縣市計畫權責單位，正式啟動「教育部112-113年5G新科技學習示範學校計畫」。

李政軒司長表示，計畫由致理科技大學、國立屏東大學、國立高雄大學及淡江大學共同運作，主要推動兩大創新教學模式，模式一為延續前一期計畫持續輔導各校VR融入教學，新增教育元宇宙之創新運用；模式二為全新前瞻應用模式研發，期輔導縣市建置XR數位共學中心，預計於各縣市建置3D虛擬攝影棚主播端環境，輔導各級學校收播端結合多元延展實境之載具、內容等，共同開創沉浸式體驗的元宇宙教育創新教學應用。















致理數位學習中心主任張淑萍（右一）代表參與啟動會議。圖／致理科大提供















致理科大輔導各縣市及中小學建置XR數位共學中心環境。圖／致理科大提供

為了輔導各縣市及中小學順利建置XR數位共學中心環境，且能研發多元創新教學應用各種可能，模式二由致理科技大學擔任XR數位共學中心建立與實施計畫辦公室，執行輔導工作，致理科技大學陳珠龍校長表示，為推動此計畫，本校運用既有的數位學習資源，將致理領航數位走廊升級打造為本計畫之XR數位共學中心示範點，以大手攜小手的理念提供各縣市主播端與收播端執行團隊能一起觀摩學習。

致理科技大學謝金賢副校長進一步表示，原致理「數位攝影棚」為2D影像拍攝後製用，近期加入3D與360直播功能，讓主播端直播教學時能營造出沈浸感，增進學習內容的真實性。同時，攝影棚旁為全台「虛實整合雲端共學」示範教室，正好可為收播端在5G網路技術運用下，師生運用平板、VR頭盔、互動式VR教材等多元模式的智慧學習環境與教學示範點。

負責執行XR數位共學中心建立與實施計畫的主持人，也是致理科技大學數位發展中心張淑萍主任在啟動交流會議中，與各縣市計畫主播端及收播端團隊，共同擬定今年的目標與時程，112年4月起的半年內各縣市開始建置XR數位共學中心環境，同時參與M4課程設計、M5設備操作等增能或輔導工作坊，期望今年下半年起各縣市順利開播XR數位共學課程，逐步達成縮短城鄉學習差距，共享課程活動，落實5G新科技教育應用的推廣與普及。