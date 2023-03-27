臺北時裝週潛力新秀技壓群雄 實踐大學榮獲最佳展演學校

為了提升國內服裝設計院校的設計能力，並培養臺灣服裝設計新生代的力量，文化部和教育部從2021年開始攜手舉辦「服裝設計院校展演」（校際展演）於臺北時裝週。今年，該活動首次加開第三場展演，為有潛力的設計人才提供更多的展示機會。共有七所大專院校（包括樹德科技大學、輔仁大學、實踐大學、台南應用科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學和崑山科技大學）的117名學生參加演出，展現了他們對服裝設計的熱情和創意。

文化部李連權次長(左)頒發「最佳展演學校」榮譽證書予實踐大學設計學院許鳳玉院長(右)。圖／紡拓會提供

今年3月25日及3月26日舉辦臺北時裝週校際展演，專業評審團從中推薦4位「潛力設計新秀」，由輔仁大學織品服裝學系陳慧伃、實踐大學服裝設計學系陳聖元、輔仁大學織品服裝學系陳葳及嶺東科技大學服飾設計系楊子瑩獲得，文化部於27日舉辦4組潛力設計新秀媒體見面會，宣告取得臺北時裝週Young Talent新鮮秀參展資格，即將挑戰下半年臺北時裝週SS24伸展臺。

左起獲選「潛力設計新秀」的輔仁大學陳慧伃，作品主題「雲芝」、獲選「潛力設計新秀」的實踐大學陳聖元，作品名為「茶色山水」、獲選「潛力設計新秀」的輔仁大學陳葳，設計主題為「欸！皮埃羅/ Ciao! Ciao! Ciao!」、以及獲選「潛力設計新秀」的嶺東科技大學楊子瑩，設計名為「YzY」等四位新銳設計師與作品合影。圖／紡拓會提供

文化部常務次長李連權表示，感謝學校老師舉辦校際展演成功。江山代有才人出，臺北時裝週時尚產業也需要持續加入新血輪、新觀念與新思維。臺北時裝週已舉辦6年、校際3年，透過人才培育四部曲-校際展演、新鮮秀、New Breed新生代品牌秀與新銳品牌秀，再結合經濟部全球時裝設計新人獎，讓新生代的年輕人用不同的價值觀、人生觀與世界觀不斷的創新與突破。

李連權次長強調，從此次獲選的四位潛力設計新秀可以看出學生們的選材比往年更多元、更前衛，同時融入日常生活的自在感，展現出時尚、運動舒適、科技感等不同的風貌。

此次最佳展演學校實踐大學由臺北校區服裝設計學系、高雄校區時尚設計學系及服飾設計和經營學系以「軸·AXIS」為展演理念，深具創新意義獲得評審青睞，評為最佳展演學校，也是整體性最好的一間學校，因此特別予以獎勵，以肯定學校用心培育人才所投注的人力與資源。

此次校際展演除了能使這些新秀在這四部曲之中成長茁壯外，未來也會採取更積極的方式，將新秀納入未來一些大場合或活動首演，讓他們的作品被看見。希望同學更努力，共同與臺北時裝週甚或臺灣時尚產業一起進階茁壯。