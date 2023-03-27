智能投資、數位金融行銷、永續金融 銘傳財金 設計三大特色學程

銘傳財務金融學系(所)以培育具備理論分析與實務操作，並富國際觀之全方位財務金融管理專業人才為職志，輔以前瞻性的教學理念，提供學生專業知能的養成。有鑑於國際金融動盪與金融科技浪潮下，銘傳財金系體認，全球金融整併與知識科技力之應用，持續調整課程、與時俱進。

銘傳財金系除規劃完整職涯學習地圖，設計三大特色之專業學分學程，以提供學子進行專業領域知識的培養：

一、智能投資學分學程：將該系所教授之投資管理、資產配置及風險管理等相關專業課程，利用人工智慧與數據分析運算以進階延伸推展，培育學子具備專業投資 與量化分析之能力。

二、數位金融行銷學分學程：透過金融創新與商品設計思維，並結合經營自媒體行銷，以掌握與客戶互動及話語權，同步提升金融業、從業人員、與消費者三方之互利互惠。

三、永續金融學分學程：藉由剖析ESG議題，進而改善企業經營管理模式與投資決策，並透過金融業協助提供企業綠色融資，開發綠色商品及服務，呈現企業永續價值。

此外，為使學生瞭解企業實際運作模式，該系亦強化企業實習與產學合作的機會。銘傳財金系參考各專業領域專家學者之分析與見解，針對當前國內外重大財金趨勢調整實務課程授課內容，掌握財務金融最新脈動，藉由理論與實務的結合，提升學子財金專業學識。