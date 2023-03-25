逢大生發揮創意 「麻將自動算台系統」勇奪Coding 101創新應用獎

由教育部「資訊科技素養培育計畫」主辦的Coding 101程式競賽，今年吸引近百隊全國大學同學參賽，經過激烈競爭後，19組團隊於3月18日在政治大學進行複賽，逢甲大學人工智慧技術與應用學士學位學程周永振老師所指導之「麻一下啊！」團隊，一舉奪下創新應用大獎。

「麻一下啊！」緣起某個過年的年夜飯前夕，團圓之際，親朋好友間因牌桌算台而讓阿嬤心情不美麗，讓團圓飯的氣氛瞬間降到冰點，促使「麻(嬤)一下啊！」誕生。團隊設計的「麻將自動算台系統」作品，以簡約精美的操作介面為第一印象、所學習之機器學習應用於辨識不同牌型，輔以各項支援牌局流程的小工具，用一個程式輕鬆維護年節時分、牌桌上闔家團圓的氣氛；集科技應用與國粹棋牌的創意發想，成功獲得評審們一致青睞。

獲獎學生團隊自2022年10月份報名參賽起，充分展現對賽事的熱情，除安排時間與指導老師請益程式設計技巧，逐步的挑戰程式功能的完整度；亦多次與資訊教學中心老師與同仁進行複賽演練，在諸位師長教導與建議下，搭配團隊間培養起的專案管理流程與合作默契，不斷改進參賽作品。團隊成員們如其作品的構想，兼顧技術統整與團隊合作的氣氛，提出結合傳統與創新的應用作品，成功從近百組參賽隊伍中脫穎而出，勇奪2023 Coding 101程式競賽-創新應用獎。