112年全國高中職傳說對決錦標賽 醒吾科大傳說開戰大魔啟英拿下冠軍

112年新北市青年節全國高中職傳說對決錦標賽於醒吾科大正式開賽，來自全台各高中職隊伍經過初賽後，於今(25)日爭奪冠軍寶座，三隊勁旅齊聚醒吾科大「科技藝術展演中心」。由資科系擔任總籌、新媒系負責賽事直播、表藝系負責閉幕表演及主播、音樂系學生主持，讓參賽的高中生直呼過癮！

現場就由主播潘文菁老師(左)、賽評高君豪同學用專業的賽事評論開始了今日的精采賽事。圖／醒吾科大提供

醒吾科大陳寶億副校長開幕時表示，各位參賽者都是從初賽脫穎而出來參加決賽的選手，電競裡面講究的是一個團隊、專注與反應，玩電競的小孩思緒清楚、反應靈敏，要繼續保持對電競的初衷與熱忱，團隊合作非常重要。

112年全國高中職傳說對決錦標賽由醒吾科大資科系陳慶忠主任(左一)帶領學生擔任總籌。圖／醒吾科大提供

此次由醒吾科大資科系陳慶忠主任帶領學生李冠彥擔任總籌，新媒系由唐永孝老師帶領學生進行現場直播，現場就由主播潘文菁老師、賽評高君豪同學用專業的賽事評論開始了今日的精采賽事。

新媒系由唐永孝老師(右一)帶領學生進行現場直播。圖／醒吾科大提供

本日參賽的三支隊伍分別為HOU隊 (東吳高職、崇仁醫護管理專科學校)、大慶卡比獸隊(大慶高職)、大魔啟英(啟英高中)，選手們開始在五對五戰略推塔中大展身手，期盼能在今日的比賽中帶走冠軍及獎金。

HOU隊對上大魔啟英隊，二隊都認真又專心的對戰，最後由大魔啟英隊獲勝。圖／醒吾科大提供

經過一整天激烈的競賽後，冠軍隊伍大魔啟英由啟英高中陳彥銨教練帶領隊長蔡宇程、楊勝捷、陶璟棠、湯穩立、李宗諺獲得。隊長蔡宇程表示，很高興這次的比賽能得到第一名，這是大家平時認真訓練下的成果，希望大家經過此次比賽感情默契能變得更好，接下來的更多比賽也持續保持水準過關斬將。

112年全國高中職傳說對決錦標賽冠軍由大魔啟英(蔡宇程、楊勝捷、陶璟棠、湯穩立、李宗諺)獲得，新北市救國團研發會副召集人梁嬿嬿(左一) 頒發獎狀及獎學金一萬元。圖／醒吾科大提供

亞軍隊伍HOU由東吳高職隊長林昆億、簡子元、曾彥瑋、何政憲、崇仁醫護管理專科學校顏志樺、吳亞米組成，組員直言的說，很感謝黃瓊儒主任大力支持我們車費，也很感謝我們王蓉瑄班導可以讓我們下午可以團練，也感謝教練林昆億的團練指導與BP，他兼職教練、隊長、選手，沒有他說不定我們連四強都打不進去了。

112年全國高中職傳說對決錦標賽亞軍由HOU (林昆億、顏志樺、吳亞米、簡子元、曾彥瑋、何政憲)獲得，醒吾科大校長陳義文(左一)頒發獎狀及獎學生五仟元。圖／醒吾科大提供

季軍隊伍大慶卡比獸由大慶高職隊長黃奕凱、賴以凡、柯均翰、黃奕凱、李泓毅、吳丞凱組成，隊長黃奕凱很開心能跟大魔啟英與HOU切磋，也很開心能參與這一次的比賽，謝謝舉辦這次比賽的醒吾科技大學。

112年全國高中職傳說對決錦標賽季軍由大慶卡比獸(賴以凡、柯均翰、黃奕凱、李泓毅、吳丞凱)獲得，由商管學院李國豪(右一)頒發獎狀及獎學金三仟元。圖／醒吾科大提供

112年全國高中職傳說對決錦標賽由新北市救國團梁嬿嬿副召集人、醒吾科大陳義文校長及商管學院院長李國豪頒發獎狀及獎金予今日比賽的隊伍，也期盼選手們明年能繼續來參加比賽爭取榮譽。

112年全國高中職傳說對決錦標賽，新北市救國團研發會副召集人梁嬿嬿 (二排左五)、組長張哲維 (二排左二)、醒吾科大校長陳義文(二排中)與參與師生及參賽選手共同合影。圖／醒吾科大提供

本日賽程隊伍名次整理如下：

冠軍隊伍：大魔啟英(蔡宇程、楊勝捷、陶璟棠、湯穩立、李宗諺)

亞軍隊伍：HOU (林昆億、顏志樺、吳亞米、簡子元、曾彥瑋、何政憲)

季軍隊伍：大慶卡比獸(賴以凡、柯均翰、黃奕凱、李泓毅、吳丞凱)