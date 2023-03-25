朝陽科大29周年校慶 A320飛行模擬駕駛機全新亮相

朝陽科技大學今(25日)歡慶29周年校慶，除表揚傑出校友、及舉辦園遊會等各項慶祝活動之外，全台最完整、結合航務作業教學的「空中巴士A320全罩式飛行模擬駕駛機」也於今天公開亮相！

A320飛行模擬駕駛機擁有與實機相同的飛行操控儀表，可擬真呈現駕駛艙外景物，逼真程度幾乎百分百。圖／許俊揚

朝陽科大斥資新台幣超過千萬元從美國引進的A320模擬機，整個駕駛艙設備皆仿真機製作，擁有與實機相同之飛行操控儀表，同時搭載超過180度曲面模擬機，可擬真呈現駕駛艙外景物，逼真程度幾乎百分百。

朝陽科大29周年校慶表揚傑出校友，與董事長楊天生(左三)及校長鄭道明(右一)合影。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，為因應全球航空產業復甦需求，朝陽科大斥資5億成立之航空學院，目前有航空機械系、飛行與民航人員技術系、以及今年新設之航空運務系，其中，朝陽飛行與民航人員技術系正是全台唯一與國籍航空公司合作提供飛行專業訓練的科系，除了提供高達百萬美金，每位學生最高獲得九萬美金的飛航圓夢獎學金外，提供學生學習航務相關作業操作與教學使用之硬軟體設備也都將陸續到位，包括飛航管制模擬塔台以及飛航情境模擬教室等，將全力投入培育機務、航務及運務之航空專業人才。

教育部技職司副司長柯今尉應邀於校慶慶祝大會致詞，肯定朝陽科大的辦學績效。圖／朝陽科大提供

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良強調，為了提供學子情境式航空教育，含今日發表之空中巴士A320全罩式飛行模擬駕駛機在內，飛航系將陸續添購各項模擬設施，結合現有基礎簡易型飛行模擬器34套，以及固態模擬機教室內的DA40基礎教練飛行訓練模擬機與固態A320模擬機，未來將有總數39套各式模擬機提供學生虛擬實境學習環境，同時也打造專供儀器程序訓練用的B747-400FTD，未來亦將升級環境影像系統，成為虛擬實境飛航模擬器，而這些設施未來更將整合「飛航管制模擬教室」在模擬塔台以及雷達中呈現，而使用777-200機身打造的「飛航情境模擬教室」也將在年底完成，屆時將讓學子能掌握整個航空作業系統，增加職場競爭力。本次展示的模擬機可以設定各種情境狀況讓學生練習，也可以結合載重平衡、性能分析、聯管作業、簽派、飛航管制、航空氣象、機坪作業、空側航務管理等課程，讓課程學習可以有實際體驗與驗證的機會，使學生充分融合所學，建立職場環境的觀念。