桃竹苗分署逐鹿技能競賽 摘26金27銀 27 銅 培訓實力雄厚

第53屆全國技能競賽分區賽青年組在25日圓滿落幕並公布英雄榜，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署展現雄厚的培訓實力，在競賽各職類中大放異彩，勇奪26金、26銀、27銅，創下近三年來最佳紀錄，其中在機器人、機電整合、展示設計及飛機修護等4項職類競賽中，不僅包辦前3名並蟬聯3連霸，在飛機修護、國服，也是包辦前3名，二度蟬聯佳績，而去年新設「展示設計」職類競賽，分署也拿下金牌並在今年53屆競賽中一舉包辦前3名，充分展現培訓實力。

代表桃竹苗分署在本屆「車床」職類競賽中，首次斬獲金牌的培訓選手曾誠，目前就讀於木柵高工機械科二年級，去年曾參加第52屆全國技能競賽，但由於初次參賽太過緊張，未能發揮實力，鎩羽而歸。此次他捲土重來，從落榜到摘金，以黑馬之姿勇奪「車床」北區賽金牌，分區賽就能有這樣的成績，讓他開心不已。

曾誠不僅在車床的專業領域表現優異，平日也是一名運動健將，多次參加鍵球比賽及TGB籃球聯盟的比賽，活躍於運動場上。平日愛好運動所培養出的韌性和忍耐力，對於他在培訓期間的毅力和體力也幫助不小。在得知分區賽獲獎後他高興地表示，很感謝分署曾怡駿老師及木柵高工何奕漢老師的指導及培訓，也很開心努力終於換來階段性的勝利，未來他也會繼續練習，希望在7月的全國賽中拿下好成績。

「車床」職類的競賽方式需依照競賽指定的試題，以手打程式的方式將加工程式輸入至CNC車床控制器內，再依照圖面所指定之形狀與尺寸範圍，按圖施工，選手需在規定的時間內完成作品，完成度越高，尺寸精度越高，得分就越高。負責培訓的桃竹苗分署訓練師曾怡駿表示，為了加強培訓選手的實作能力，在競賽前兩週選手就會進駐分署密集培訓，每天從早上8點前就先到訓練場報到，一路自8點練習到傍晚5點，練習的範圍廣泛，也讓他們先熟悉競賽環境；每天練習結束後，也會要求選手針對加工的作品進行尺寸量測及檢討，讓選手找到自身的問題點並設法改進；曾怡駿老師說，曾誠非常上進，因此他和何奕漢老師也會特別在周、末日陪著選手持續練習，才能有今日的好成績。

桃竹苗分署長林淑媛表示，感謝各協辦學校的戮力同心，才能讓第53屆全國技能競賽北區分區賽青少年組及青年組圓滿順利落幕。競賽成績已公告在勞動部勞動力發展署技能檢定中心及桃竹苗分署官網，選手可自行上網查詢。她更進一步指出，本次競賽中，桃竹苗分署的培訓團隊展現出優異的培訓實力，派出321位培訓選手參加青年組及青少年組競賽，共拿下28金、29銀和29銅，共計86面獎牌，創下了近3年來的最好成績，這也讓培訓團隊振奮不已，林淑媛鼓勵選手要更加努力練習，爭取在7月份的全國技能競賽決賽中獲得好成績，再通過選拔賽被選拔為國手，參加2025年的亞洲技能賽，站上國際舞台為自己與國家爭取榮耀！