稻江廣設畢展的多重宇宙 廣告設計、電競、表演設計通通來

稻江商職廣告設計科即將邁入第47個年頭，為台北市歷史最久的廣告設計科，今年以「傳統節慶-節慶稻、福江至」為畢業展主題，將一年四季的節日搭配喜洋洋的氣氛，設計出情人節衣服、扇子，新春糖果盒、紅包袋及端午抱枕、香包等周邊商品，創意商品展現卓越教學成果。

稻江商職廣設科第一名「鵲幸有你」邱昱蓉(左一) 及陳郁欣(左四)介紹衣服中的男主角「逍遙」與女主角「若煙」給稻江商職林淑珍校長(左二)、醒吾科大陳義文校長(左三) 並說明理念發想。圖／業者提供

稻江商職廣告設計科今(24)日於台北車站地下街第四廣場，舉行「第47屆廣告設計科畢業展-傳統節慶」，學生創意商品充分襯托節慶氣氛，設計出情人節衣服、扇子，新春糖果盒、紅包及端午抱枕及香包等周邊商品，商品與人物設計穿越時空，串連古今節慶特色，爆發之創作力，無限想像空間媲美囊括第95屆奧斯卡7項大獎電影《媽的多重宇宙》。

稻江商職廣設科第二名「五午粽情」郭宛蓁(右起)、陳奕賢、吳政洋，介紹端午節就是吃粽子，遺忘了喝茶的習俗，用粽葉包裝與粽子一樣的三角形茶包，加深人們對於端午節喝茶的習俗印象。圖／業者提供

稻江商職林淑珍校長表示，第47屆廣告設計科畢業展，本次展覽有設計組及電競組相互製作，電競組及廣告設計組的同學，不但在國內外的各項比賽上名列前茅，而且在廣告設計上面，也能夠製作出自己設計出來的東西，令人欣慰。

稻江商職廣設科第三名「納喜頌春」陳采妍(左) 及翁瀅期介紹作品理念，春節是一年的開始，代表一年之始，利用紅色與金色帶來熱情與溫暖的感受，為春節帶來了喜慶與開運。圖／業者提供

參觀展覽的醒吾科大陳義文校長表示，每年來到這看到學生的創意，我都會提早半小時來展場看學生的作品，與學生的對話中都覺得每屆的學生都如此傑出優秀，堅持初衷，身為師長希望有機會可以與稻江商職一起創造出優秀的學生。醒吾科大團名「Astin7」也參與此次表演，並指導表演設計組同學以風靡全球的KPOP韓國流行MV舞為主秀。

稻江商職廣設科「元滿」副組長陳羿(左)向稻江商職林淑珍校長介紹他們用「元宵節」當作主題的元素。圖／業者提供

稻江商職廣告設計科毛麗瑛主任表示，學校新成立「表演設計組」，這次成果展以風靡全球的KPOP韓國流行MV舞為主秀，還會學習各類型舞蹈及MV拍攝製作等專業，所以畢業後他們會有三個專才，一個是設計，一個是電競，一個是表演專才，即將開啟他們斜槓人生的未來。

稻江商職廣設科去年六月新成立「表演設計組」，與醒吾科大表演藝術系合作，這次成果展以風靡全球的KPOP韓國流行MV舞為主秀。圖／業者提供

為了鼓勵參展學生發揮無限創意爭取最高榮譽，學生都把三年的所學一次完整的呈現出來，再加上指導老師分組指導互相競爭，讓同學在學習中學會了競爭以及爭取最高榮譽決心，經評審遴選出前三名「鵲幸有你」、「五午粽情」及「納喜頌春」。

第一名「鵲幸有你」是以情人節做主題，邱昱蓉組長表示，她們將情人節的喜悅、溫馨的牛郎織女愛情故事結合，創作出男主角「逍遙」及女主角「若煙」表現出相見是一種喜悅，溫馨的情形感動了無數的佳偶。周邊商品衣服、扇子、餅乾等作品都讓人愛不釋手。

第二名「五午粽情」將端午節發揮的淋漓盡致，郭宛蓁強調說是他們的周邊產品包裝大有看頭，可愛的粽子茶包、抱枕、香包及杯墊，都有著濃濃的端午氣息。第三名「納喜頌春」陳采妍說明他們是以新年為主題，以紅色金色為主色系，設計出糖果盒、紅包袋及送禮自用都適合的的小米禮盒，將年節的喜氣洋洋表現無遺。

稻江商職廣告設計科「第47屆廣告設計科畢業展-傳統節慶」展出地點在台北車站地下街第四廣場(臨站前地下街Z4.Z1出口)，展出時間為112年3月24日(五)至4月3日(一)，歡迎各界蒞臨畢展會場參觀，給予同學們支持與鼓勵。