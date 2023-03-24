2023觀光重啟「台灣星級旅館」邀您分享尊榮旅遊體驗

2023台灣大開觀光旅遊之際，社團法人台灣星級旅館協會本(22)日假高雄漢來巨蛋會館舉行「第三屆第六次理監事聯席會議暨春酒聯誼晚宴」，交通部觀光局旅宿組科長郭百胤代表出席、本會理事長蔡永興、副理事長陳盈瑞以及彰化旅館公會理事長謝榮聰、台中市旅館公會理事長何信蒼暨全台星級旅館業代表等。

大開國際觀光旅遊之際，「星級旅館」未來發展與如何吸引國際旅客，疫後台灣觀光新契機「星級旅館」為觀光國門開啟提供優質形象之鑰，現場業者熱烈交換意見與交流。

星級旅館協會理事長蔡永興(前排右三)、交通部觀光局旅宿組科長郭百胤(前排左二)與理監事們，期許2023觀光重啟「台灣星級旅館」為旅遊優質形象之鑰。 業者/提供

理事長蔡永興表示，全球遭受到COVID-19疫情影響，國際觀光旅館業影響極大，目前旅館業是嚴重的「供過於求」的現象，疫情之後全球仍有很多不確定因素，造成國際旅遊人數未達到預期的趨勢，另外2023年商務客來台人數是否可達到2019年的人數仍需觀察。現今旅館業面臨嚴重缺工、基層人力斷層，聘僱成本增加，須請政府為旅館產業共同努力克服的問題，同時需年輕學子投入觀光專業的培育，希望學界可培育優秀的旅館業人才，才可提升旅館業優質的服務。

各地方星級旅館代表均表示，未來政府在推動各方面觀光的活動，可針對優質團的行銷或補助，推薦交通部觀光局評鑑「台灣星級旅館」有星就是好旅館，星級旅館秉持著精緻接待每一位顧客理念，為消費者提供超優質的服務。