瞄準包裝減量需求 配客嘉快速完成 Pre-A 輪募資

網購耗材已嚴重造成地球負擔，循環經濟新創公司配客嘉 (PackAge+) 運用「循環包裝」，推出可重複使用的環保包材受到投資市場關注，日前展開 Pre-A 輪募資，很快地完成 5,200 萬 Pre-A 輪募資，投資人包含中國信託創業投資股份有限公司、彰銀創業投資股份有限公司、國家發展基金、樹冠影響力投資股份有限公司、SIC 永續影響力股份有限公司、貝殼放大股份有限公司與其他策略性投資人。配客嘉說，本輪資金將投入於加速配客嘉循環包裝規模化、整合台灣 ESG 循環生態系，布局 2024 年前進國際市場。

配客嘉創全台最完善「循環包裝」服務，減少約 19.5 萬公斤包裝垃圾

「循環包裝」是可重複使用的環保包材，配客嘉致力打造全台最完善的包裝循環系統，包裝從出貨、歸還、到回收清潔，皆有其獨到的合作策略。為落實包裝循環使用，串連電商、歸還商家及消費者打造三贏商業模式：以合作電商或歸還商家的優惠券作為消費者歸還包裝的回饋，達到 OMO 虛實融合的消費體驗，同時歸還後的包裝得以再一次循環使用。

配客嘉指標客戶包含蝦皮購物、全家便利商店、家樂福等電商平台及連鎖通路，累計至今已推動 65 萬個循環包裝在市場循環流通，相當於減少約 19.5 萬公斤的一次性網購包裝垃圾。今年配客嘉更首度跨界與知名半導體晶圓廠展開「環保循環箱」合作，將廠區內製造的廢棄塑膠研發製作成循環物流箱，並提供合作供應商運送貨物使用，創造更環境友善的供應鏈，獲得 企業 ESG 獎項殊榮。未來配客嘉將拓展更多跨通路電商、大型網購平台、以及半導體相關上下游供應鏈合作。

配客嘉 ESG 生態系助企業快速因應網購包裝減量新規

台灣電商產業年使用超過 2.2 億個一次性包裝，相當於製造超過 5 萬公噸垃圾，對環境造成嚴重衝擊。為了從源頭減少包裝垃圾產生，環保署日前公告網購包裝減量規定將於今年 7 月 1 日起實施，其中針對資本額超過 1.5 億元的業者規範循環包裝使用率之分年目標，2026 年前循環包裝使用率需達 15%。納管對象包含四大電商公司 MOMO、東森、PCHOME、蝦皮購物等，以及擁有電商官網、App 提供下單，如食品、化妝品、3C用品、服飾等「B2C」業者也都須符合包裝減量規範。

配客嘉創辦人葉德偉指出本輪募資目標，「期望透過引入財務性與策略性投資人，在既有品牌知名度與營收規模基礎上，加速配客嘉循環包裝規模化，更積極發展多元化服務，進而提高市佔、創造多角化收入。」

彰銀創投表示：「配客嘉已擁有全台最完善的循環包裝系統，可因應新規為不同類型的電商提供合適的循環包裝服務。此外配客嘉循環包裝系統中的清潔工作，部份外包給社福單位，為弱勢族群創造更多就業機會，不僅解決環境問題也擴大社會公益價值，將幫助企業更順暢地達成 ESG 目標。」

SIC永續影響力投資共同創辦人林志垚表示：「現今企業減排範圍多只限於範疇一及範疇二的溫室氣體，但實際上大部分的企業排放量有 80 ~ 95%落在『範疇三』類別。看好配客嘉針對企業範疇三減排提供多元解方，包含採用循環包裝作為企業贈禮外包裝、上下游供應鏈循環箱運輸等新興服務，成為企業大幅減低排放量的驅動力。」

樹冠影響力投資創辦人楊家彥表示：「配客嘉讓大眾與企業更方便透過消費、採購行動來支持循環減碳價值。而循環包裝系統中歸還通路夥伴、清潔社福組織、配客嘉行銷資源共享的結合，更可以創造永續社會、包容就業和社創支持等效益。若不是這位連續創業者與團隊的努力，很難期待如此鮮明的社會影響力商業模式此刻可以落地！」

積極打造多元循環場景，發展減碳數據模型與永續服務SaaS化

有關未來發展，配客嘉團隊表示，將著重發展更多循環服務的應用場景，如外送、門市取貨、科技廠區物料配送等，以及與更多像是循環杯、循環餐盒等循環新創合作，將永續服務SaaS化，透過網路平台即可讓中小企業快速方便地導入服務及永續轉型。未來配客嘉將透過技術研發，從循環系統中蒐集各項數據節點，運用大數據及機器學習，建立 AI 模型計算出最佳循環模式，有效率地追蹤及減少循環正、逆物流的碳排放，「讓台灣成為循環島」葉德偉說道。

配客嘉團隊更放眼國際，今年獲得 Google 新創加速器及新加坡星展獎勵金計畫的資源加持下，已陸續為 2024 年進軍國際市場展開布局。