U.CR+永續社福協會體驗T-SoX精準運動在台北自行車展

2023台北自行車展3/22-25日於南港展覽館1館展出，U.CR+於4樓N區0517攤位，推出穿戴式電刺激產品(具第二級醫材認證)及機能壓力服飾等，更推出聯名款T-SoX自行車室內訓練台現場預購優惠，並有折價高達NT3000抽獎活動，歡迎民眾踴躍體驗參觀。

3/22開展第一天中華民國社福永續發展協會張火木祕書長，一大早蒞臨會場參觀自行車產業，張火木祕書長親自體驗智慧化T-SoX環狀運動系統，以年長者心率做為運動評估指標，執行T-SoX智能設計運動建議與運動訓練，管理者容易操作，藉此可以降低照護中心專業教練的人力不足。T-SoX自行車室內訓練台搭配21吋小折車款使用，對於年長者執行自行車騎乘高度及安全性非常適合，並且室內訓練台不論天氣變化或避免戶外運動都能增加年長者的安全性，也是非常推薦年長者健康促進的運動選項。

左起張火木秘書長，T-SoX陳朝泉董事長，顧問王鐘賢特聘教授，T-SoX蔣琦瑤執行長。業者/提供

T-SoX弘昇健康科技為某大學育成中心四年輔導廠商，指定物理治療系王鐘賢特聘教授作為特別顧問。王教授指出，對於低碳樂活與健康促進之運動生活結合，提高成功老化延緩失能，並認為自行車活動是一項家族同樂與鼓勵年長者走出戶外提高活動力的適宜休閒。

T-SoX弘昇健康科技陳朝泉董事長指出，健康促進運動的改變必須正視銀髮族的坐式生活，要如何讓銀髮族享受運動樂趣並持之以恆是一個困難的課題。智慧化環狀運動是一種社群運動模式，銀髮族運動遵循運動指標達到有效運動外，提高心肺活動力可提升生活品質，值得大力推廣。

張火木祕書長在場也體驗U.CR+穿戴電療用品，若經醫療指示使用肌肉電刺激可防止肌肉萎縮，推薦長期臥床與久坐介入輔助的項目。穿戴電療紡織不同於傳統凝膠式貼片，可以水洗重複使用符合該協會永續精神，且產品已通過衛福部醫療器材核可登記更有安全保障。

張火木祕書長指出目前社福協會都是以照護或急難為主，鮮少推動樂活與運動的形態出現在年長者生活中，若將部分社會資源，如物理治療師、體適能專業人員與社工搭配政府既有的經費專案，創造同時降低健保支出及照護成本的雙贏局面。但是雖然立意良好但執行困難，協會日後將會提出產官學研與政府部會溝通管道，讓法源及財源都能落地，造福更多年長者。以健康促進為目標之精準運動雖有吸引力及號召力，但要如何推廣執行問題，廠商須自建銀髮族運動據點，後續才能有成果體現。

U.CR+ 機能壓力車衣褲相關展品展出，南港展覽館1館展出，U.CR+於4樓N區0517攤位歡迎參觀。 業者/提供

社團法人中華民國社福永續發展協會2023年響應「422世界地球日」將提出校園種「國寶樹」暨倡議「台灣永續日」，用愛與種樹投資我們的地球。本計畫將向企業招募「認養綠爹地」專案，向偏鄉亟需綠化學校及單位提供企業與受贈單位橋梁，認養客服專線0920954608， LINE ID:greatghs 張火木秘書長，金額將由「社團法人中華民國社福永續發展協會」開列年度節稅憑證，同時專案報部核備。 號召所有愛護台灣土地上每位公民與U.CR+共同承擔社會責任，等你來當快樂「綠爹地」