太空夢不再遙不可及 學生自組火箭隊赴美參賽

火箭在美國新墨西哥的沙漠中劃破天際，這是台灣第一次有學生參加世界最大的校際火箭工程競賽—美國太空港盃。這支火箭在比賽中飛行了3223公尺，團隊成員都是來自陽明交大福狐火箭隊(Formosan Fox)的學生。今年初國家太空中心揭牌，蔡英文總統明示結合產官學進軍全球太空產業鏈的決心。然而攸關太空產業發展的人才在哪裡？從陽明交大福狐火箭隊的表現，不難窺見國內大學也開始積極培養太空人才。

去年參賽的福狐火箭隊學生王明皓分享，最具挑戰性的地方來自於火箭本身需要結合不同領域專業，包含電機、系統工程、流體力學與軟硬體等，此次火箭的成功發射，是跨領域專業的團隊合作成果，希望能夠有更多青年學子一起加入團隊，實現太空夢。

陽明交大機械系助理教授陳竺博淵(左)帶領學子於2022年參加SA-Cup競賽。圖/陽明交大提供

福狐火箭隊最初是一門大學部機械實作課程，指導火箭隊的陽明交大機械系助理教授陳竺博淵分享，學生從大學部機械實作課程中學到火箭知識，對於火箭及太空產業的熱情不斷萌芽，因此決定自發性組成台灣第一支學生火箭團隊赴美參賽。因為是首次組隊，也是許多學生第一次設計火箭，光是準備就花了近一年半的時間，所幸整個競賽順利完成也大大鼓舞團隊士氣。

「Formosan Fox」參賽時最高飛射高度為10,577英尺，全程飛行時長為 168.7秒。圖/陽明交大提供

陳竺博淵補充說明，太空港盃的比賽必須達到兩個目標，第一是將重達4公斤的火箭發射至一定高度，第二是成功回收火箭且不損壞。為此學生團隊結合「專業實作」、「創新思考」、「學術融入」做出的成果，以及表現出來的積極、熱情，皆令人感到驚艷及讚賞！

據統計，全球太空產業年產值超過4千億美元，太空產業人才需求龐大，就如同火箭隊學生王明皓所說的，這項工程需要的是不同領域的合作，才能讓火箭成功發射。為此包含陽明交大等大學，今年陸續成立太空系統工程研究所，期望扭轉過去台灣只專注製造單一元件的角色，擴展由上下整合的系統性專業，期盼讓更多類似像陽明交大福狐火箭隊的青年在太空領域發光發熱。