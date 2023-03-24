雲科大高階領袖班EMBA學生看到了越南的活力與未來發展

雲科大第七屆高階領袖班EMBA學生在管理學院陳昭宏院長的帶領之下，一行人於3月19日起至22日至越南參訪，受到高規格接待。雲科大EMBA參訪團此行見證台灣與越南過去三十餘年來，在經貿與教育方面密切交流和合作，參訪團同學們咸認為不虛此行。

根據普華永道(PWC)“Doing Business in Viet Nam” 研究報告指出，越南經過30年的改革開放政策，每年保持平均6.6%的GDP成長率，名列世界前50大經濟體，2022年的GDP成長率更達到8.02%。此外，越南是台灣企業海外投資首選之一，在越南台商族群也已經超過八萬多人，越南台商數量也高達將近四千五百家，由此雲科大高階領袖班EMBA特別安排本次的越南參訪團行程。

3月20日參訪團第一站拜會駐越南台北經濟文化辦事處拜會石瑞琦大使。石大使在簡報中提到台越經貿投資合作密切，台灣是越南第五大貿易伙伴、也是越南第四大累積外人直接投資(FDI)來源。

越南本土家電業的崛起，彷彿30多年前的台灣，從輕工業開始做起，逐漸邁向高科技產業的過程，因此第二站即拜會了越南本土廠商SUNHOUSE及參觀SUNHOUSE的工廠生產動線。SUNHOUSE是一家越南的家電公司，成立於2000年，總部位於越南胡志明市，主要是專注於開發和製造家用電器，在越南有6萬多個銷售點，除了供應本土消費者之外，也將產品銷售到十八個國家。在疫情期間，該公司雖然遇到很大的挑戰，卻能克服重重困難，如期交貨給歐美客戶。值得一提的是，SUNHOUSE創辦人阮春富告訴其員工：薪水是顧客給你的，不是老闆給你的，薪水是你對產品認真付出後，所得到的回報。

第三站則拜訪了越南不動產協會裴文誠律師、台灣在越南的不動產專家簡大翔總經理等。此站主要的目的為要了解在越南投資不動產的機會以及可能的投資報酬率。

第四站的行程，在前越南駐台經濟文化辦事處大使(現為台灣事務委員會陳維海秘書長)的安排之下，參訪了兩個越南工業區，分別是南定省的美順工業區與安陽工業區。

第五站在越南台灣商會聯合總會海防分會王坤生會長的用心安排下，拜訪台灣聯玖集團設在越南海防市的聯舜鞋廠，由孫維駿協理親自解說與導覽生產現場。聯玖集團自1993年在越南設廠以來，專職為歐美與日本知名鞋業品牌公司代工。

參訪團最後一個行程，在雲科大EMBA第三屆林台勒學長與第五屆丁秋荷學姊的安排之下，拜訪了海防市海關局的物流中心。海防市是北越對外進出口的最大港。因此，海防市海關局物流中心已經成為北越非常重要的民營服務廠商。

雲科大EMBA越南參訪團同學在參訪中用心觀察及學習，歸納出下列啟發及心得﹔

一、疫情前台越互訪逐年上升至一百三十餘萬人次，2022年越南有23,728學生在台灣求學。台越雙方經貿與教育往來的盛況，思考未來在越南投資的可能性與意願。

二、有信用的品牌公司，在遇到危機的時刻，越能夠顯現出其公司存在的價值。

三、越南未來在全球逐漸扮演一個重要的世界工廠角色﹔世界知名品牌的汽車在越南製造，排列等著出口到世界各地及世界各國的貨櫃等著進出越南，似乎看到了越南蓬勃發展的經濟實力。

四、外國人未來在越南投資不動產的成長空間，但同時要注意投資過程中的風險。

五、越南積極開發與招商，一望無際的工業區，似乎也看到了越南未來蓬勃發展的經濟活力。

六、目前除廣達外，台灣電子五哥近年來紛紛進駐北越，並形成電子聚落，另從鞋廠密集人力生產線、當地員工的薪資水準、環境保護與人力短缺的面向觀之，台灣傳統產業在北越面臨的挑戰會更大。

七、日本以及韓國擅長打團體戰，而在這個瞬息萬變的時代，單打獨鬥的方式已越來越難生存，因此，台商如何尋求與異業以及同業互相結盟，來應變這個多元多樣的世界，共同攜手進入國際市場，攸關企業的生死存亡。

完成一趟豐盛旅程，3月23日，雲科大第七屆高階領袖EMBA參訪團，帶著滿滿的收穫回到台灣。