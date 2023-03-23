商研院辦讀書分享會 施振榮出席分討元宇宙

商研院今(23)日下午舉行「企業主商業新知精進班」讀書分享會活動，邀請到曾被美國時代雜誌(Time)選為60週年「亞洲英雄」、宏碁集團創辦人施振榮，以及良興電子總經理賴志達，與本場讀書會講師商研院(CDRI)黃俊堯顧問一同研討分享「2025元宇宙趨勢」，參與讀書會的菁英們，涵蓋多家公司經營者、以及高階經理人齊聚一堂。

商研院(CDRI)王建彬院長表示，商業新知精進班每月分享一本新書，另邀請二位業者分享，目前有50位中小企業主及二代參加。元宇宙的影響包括：環境、基礎、客戶端、硬軟體、基礎建設，以及內容服務。本月探討元宇宙趨勢，除分享2025年元宇宙趨勢書之外，另由宏碁施振榮董事長及良興賴董事總經理分享演進中的元宇宙及元宇宙應用於商業科技。

商研院(CDRI)黃俊堯顧問於活動中分享「2025元宇宙趨勢」一書，為大家解開元宇宙之謎，並表示根據統計指出，台灣Z世代(13~24歲)對於能在元宇宙中自由打造個人專屬空間與物品的渴望程度，位居亞太地區排行第二。因此企業在元宇宙的轉型應需善用工具、逐步嘗試，找到企業需求點，最後導入元宇宙的商業模式(包含了解年輕人市場、區塊鏈製作商品憑證…等)。

宏碁集團創辦人施振榮則分享「演進中的元宇宙」並表示，新微笑曲線（Smile Curve）應以用戶的體驗為終、以現有/有限資源如何共享為始、採用設計思考，研發並探索新的商業模式、落實體驗經濟及共享經濟，將思維翻轉在先、機制翻轉配合行為方能翻轉落實。新王道三大核心信念為永續經營、創造價值，以及利益平衡。此外，台灣在元宇宙之角色，包括硬體基礎建設的關鍵角色、進入元宇宙所需普及化設備的主要角色，與東方文化內容、豐富生活的貢獻者。

良興電子總經理賴志達分享則「零售市場中的元宇宙」表示，元宇宙的八大核心，包括：硬體、計算、網路、虛擬平台、互通工具和標準、支付服務、內容，服務和資產，以及使用者行為。消費者在零售元宇宙中佔據主導地位，品牌賦能消費者在虛擬世界中表達自我、進行社交。因此，元宇宙下的零售轉型趨勢包括重塑零售策略和實體運營、滿足消費者真實與虛擬需求、創建與遵守該領域規範，為品牌提供全新機遇。

商研院(CDRI)董事長許添財於最後活動講評時說明，今天最難得的是本場的講師都完整地提供簡報，意思是只怕你不學習不怕你“仿冒”。其實，元宇宙的核心價值在創新使用者的體驗價值，抄襲本身並無真正的競爭力。再者，時下都在擔心各種泡沫經濟的是否發生，也都想以精確的預測力來防患它的發生，其實泡沫化是該產品、服務、模式、機制、制度的系統生命週期結束的現象，若能不斷創造自己的「第二曲線」，就可超脫傳統曲線的輪迴，元宇宙給我們創造第二曲線更多更大的可能。重要的是，我們一切的發想是否以他人的喜好、需求、成本、價值為中心，而不是自己的成本、利潤為中心。因為元宇宙裡的市場競爭，很難再有訊息不靈通、不對稱的消費者與使用者，更越來越沒有願意夠用同質化的產品與服務。如何創造屬於自身產品與服務系統的第二條曲線，是最好的避險與創價之道。