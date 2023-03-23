法國格勒諾布爾代表團拜會國立陽明交通大學 拓展雙邊合作

位於法國東南部阿爾卑斯山下，有法國矽谷之稱的格勒諾布爾（Grenoble）大市長率代表團一行共11人於3月23日來訪有半導體人才培育搖籃之稱的國立陽明交通大學。與會者除格勒諾布爾阿爾卑斯大區Mr. Christophe Ferrari大市長、Ms. Mélina Hérenger副市長、Mr. Nicolas Béroud經濟發展局處長、Ms. Karen Amram法國創新高峰論壇主席外，亦包含格勒諾布爾阿爾卑斯大學(Grenoble Alpes University (UGA)) 國際合作處副處長Karine Samuel顧問、理學院教授等共11名代表。該團為首次來訪，除介紹法國矽谷格勒諾布爾阿爾卑斯大區的科技生態聚落外，也希望透過了解兩校國際合作與交流模式，搭建陽明交大與法國科研合作之橋梁。

格勒諾布爾（Grenoble）大市長Mr. Christophe Ferrari與陽明交大林奇宏校長(右)共同合影。圖/陽明交大提供

格勒諾布爾阿爾卑斯大學（Université Grenoble Alpes）位於法國格勒諾布爾市，是一所綜合性大學，前身為創立於1339年的格勒諾布爾大學，現在是法國九所綜合性大學之一，也是歐洲著名的高等教育機構之一。該大學在自然科學、工程學、社會科學、人文藝術等領域均有卓越的研究與教學成果，在全球大學排名中也名列前茅。

陽明交大與法國已有37所大學締結姊妹校並簽署學術交流合約(MOU)以及交換生合約(SEA)；其中，更與5所大學建立雙聯合約，透過學生與教授積極交流互訪建立雙邊人才培育與交流機制。 陽明交大 也透過此次機會，積極與其洽談締結姊妹校合約，增加學生之國際移動力。

拜會當日，由陽明交大林奇宏校長、李大嵩副校長、徐文祥國際長、蔡金吾研發長、產業加速器暨專利開發策略中心林柏恒執行長、半導體國際策略合作辦公室曾院介執行長、資訊院陳志成院長、電機院溫宏斌副院長、理學院陳俊太副院長出席接待，討論議題聚焦在半導體領域、資料科學應用、工程學、國際新創與加速器以及學生交流互訪合作等，後續也將視雙方需求，進一步討論未來合作研究的可能性。