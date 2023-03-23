印度－台北協會參訪龍華科大

期促進半導體實作人才培育交流

印度－台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）、副會長崔柏尚（Prasant Tripathi），日前(21日)到龍華科技大學參訪「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」、「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」、「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」及半導體元件製程測試中心等實作基地，以瞭解台灣技職教育現況，並就教育及人才培育等議題進行意見交換，期能有機會媒合產學合作，開展台、印教育人才交流新契，戴國瀾會長、崔柏尚副會長一行蒞抵龍華科大訪視，受到葛自祥校長、林如貞行政副校長、陳逸謙學術副校長及相關主管的熱烈歡迎，隨即聽取該校致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育、積極培育半導體人才等相關簡報。

印度－台北協會會長戴國瀾、副會長崔柏尚參觀龍華科大半導體元件製程中心。

葛校長在簡報中表示，龍華科大秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，並堅持「二不二要」，「二不」:不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」:學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。葛校長指出，學校長期深耕產學合作，近年持續投資校園各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，協助產業升級。而為因應半導體相關產業需求，培養國內半導體產業中下游的製程及封測技術人才，龍華科大不僅是私立科大第一間獲教育部核准成立半導體工程系，將自112學年度招生，學校亦是第一間同時具備完整半導體元件類產線教學中心的大學，可提供製程、封裝及測試教學與實作課程，積極培育半導體專業人才。

此外該校去年並與日月光半導體、台積電等14家半導體龍頭及關鍵領域產業，共同成立半導體產學及人才培育聯盟，藉由聯盟合作組成優質團隊，創造更多產學鏈結，能提供廠商設計製造一體化服務，成為亞洲電子關鍵領域的著名大學，戴會長指出印度是世界第2人口大國，不僅有廣大市場還有最優秀的ICT人才，台灣則為全球半導體等高科技產業重鎮，亦是印度海外留學的熱門地點，目前印度留台學生有3,000餘人，希望未來有更多的印度學子赴台就讀，並促進雙方在人才培育與高科技產業上的交流合作。

隨後，戴會長一行實地走訪龍華科大半導體工程系、半導體元件製程中心、功率半導體模組封裝與測試類產業環境工廠、3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠、（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠，以及建置中的高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地，對於學校豐沛實作能量及產學合作成果高度肯定。