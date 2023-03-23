高科大藝術季「絕代風華–巴洛克藝術」起跑

高雄科技大學藝術季「絕代風華–巴洛克藝術」21 日正式開跑，音樂會、戲劇表演、講座、工作坊，全部恢復疫情前規模，首場演出邀請「原聲巴洛克」樂團表演《古韻風華–樂游巴洛克》精彩節目。高科大副校長郭俊賢指出，本學期(111學年第2學期)一直至6月9日止，各校區將陸續有各類型藝文展演登場，精心規劃21檔精彩節目，也再次宣告重視學生人文底蘊的高科大，在後疫情下，藝術季所有節目將回歸實體演出。

高科大藝術季首場演出由「原聲巴洛克」樂團擔綱，演出的《古韻風華–樂遊巴洛克》節目，表演者以巴洛克時期(或復刻)樂器，完整演繹巴洛克時期樂風。圖／高科大提供

高科大藝術季每一學期均訂有主題，在五個校區規劃各類通識人文課程，積極在校園內推廣藝術活動，在專業科目之外，強化學生關注人文議題、培養藝術賞析的眼光，活動多元，包含音樂會、戲劇、影展、工作坊等多元藝術表現。111學年第2學期以巴洛克時期的美學為主軸，邀請學者、藝文團隊與藝術家舉辦講座及演出，透過視覺、音樂、建築、戲劇與服裝等表現形式展演巴洛克藝術風格。首場演出由「原聲巴洛克」樂團打頭陣，帶來包括韋瓦第、韓德爾在內4位音樂家的6首音樂作品，最終學期末則是邀請到榮獲國家文化藝術基金會「Taiwan Top」最高殊榮肯定的演藝團隊「巴洛克獨奏家樂團」帶來《唱和韋瓦第》演出，成為本學期藝術季的最高潮。

藝術季起跑 ， 參與表演團體及師生大合照。圖／高科大提供

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