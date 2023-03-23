首開ChatGPT實作工作坊 北科大管理學院引領師生擁抱通用人工智慧

ChatGPT熱潮來襲，國立臺北科技大學管理學院率先攜手臺灣微軟舉辦ChatGPT實作系列工作坊，自3月14日起為期一個月，邀請到臺灣微軟首席技術長花凱龍、荔枝智慧公司執行長何健偉，帶領旗下工程師團隊精心規劃四場ChatGPT實作工作坊，共同培育學生立足AI時代的基本技能，發展通用人工智慧核心能力。

北科大管理學院攜手臺灣微軟合作舉辦ChatGPT實作系列工作坊，廣受學生歡迎。 圖／北科大提供

北科大管理學院院長范書愷指出，工作坊內容涵蓋：聊天機器人的簡介與實作、聊天機器人於數位行銷之應用與實作、生成式 AI 技術與微軟 Azure Open AI 服務、Azure Open AI 應用與API 實作介紹，希望幫助教授學習如何利用生成式AI工具導入教學與研究，並協助學生學習如何將此工具導入專題製作課程。完成四場工作坊課程的學生，將獲得北科大管理學院頒發的ChatGPT研習證書，活動推出不到一天即報名額滿，廣受師生熱烈詢問。

范書愷表示，因應生成式AI時代來臨，大學教授的研究與教學將發生重大變革，善用此工具將能達到事半功倍的效果；而學生將此工具應用在學習及專題實作上，將可增進專題實作的品質與內涵、縮短專題製作時間，有效提升實作能力。北科大管理學院也將導入微軟提供的Azure Open AI雲端服務給本院師生。

北科大資訊與財金管理系主任吳牧恩表示，科技大學不同於一般大學，非常重視培養學生的專題實作能力，在大三時皆安排為期一年必修的專題實作課程，以厚實學生未來銜接職場的實務知能。如學校能幫助學生在專題實作期間提早接觸生成式AI，培養人機協作能力，有助提升投入職場的工作效能。

北科大教務長黃育賢表示，善用並與AI共存為未來趨勢，北科大不只在「深度學習」、「深度學習應用開發實務」、「深度學習TensorFlow實務」、「深度學習與類神經網路」、「深度強化學習」、「自然語言處理與情感計算」等既有課程上強化學生對ChatGPT的應用知能。今年更將推出結合生成式AI實作的「人工智慧賦能跨域應用微學程」，由管理學院開設，培育學生結合AI新興應用的第二專長，提升未來就業競爭力。

同時，北科大鼓勵學生以正向且負責的態度善用AI科技輔助學習，在課程教學方面，為妥善評量學生學習表現，期中及期末考試至少應有一次上台報告或筆試等非書面報告方式；在入學招生方面，明年起將全面採取多資料參採，包括面試、實作、筆試等，著重學生自主準備的綜合表現。







