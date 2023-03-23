聖約翰科大與ESG永續發展協會簽署備忘錄

因應國際2050淨零排放趨勢，國內企業導入ESG刻不容緩。為推動 ESG 普及化，聖約翰科技大學與ESG永續發展協會簽署產學服務合作備忘錄(MOU)，雙方針對校園ESG人才培訓及兩岸校友企業服務等事項，攜手合作，期盼培育更多教職員及學生通過ESG相關國際證照、成為ESG產業人才，提供兩岸校友企業ESG產業升級服務。

ESG永續發展協會章鈿秘書長指出，ESG(Environmental 環境、Social 社會、Governance 公司治理)，是目前最夯的話題，從淨零排碳到人權議題，在2021年歐盟CBAM草案公告後，即將實施碳邊境稅制度，凡是要將產品販售到歐洲的公司都會受到影響，經濟部推估至少有19萬家企業。因此企業導入ESG刻不容緩，沒有做ESG的公司只能等著被淘汰。

章鈿秘書長表示，新原料、新製程及新工法的導入是ESG產業升級的重要關鍵。他建議聖約翰科大可以從設立ESG永續發展中心開始做起，該協會可以就「ESG 輔導與培訓」、「碳足跡、碳盤查」、「永續報告書撰寫指導」及「協助兩岸校友企業ESG產業升級」等面向，提供專業指導與協助。透過培訓更多ESG人才，帶動企業永續發展，形成產業永續競爭力。

聖約翰科大與ESG永續發展協會攜手合作推動ESG人才培訓，提供兩岸校友企業ESG產業升級服務。左起：聖約翰科大陳國雄研發長、黃寶瑛主任秘書、何東晧副校長、張文宇校長、ESG永續發展協會張清芳理事長、章鈿秘書長、陳梓立副執行長。圖／聖約翰大學提供

「期許聖約翰科大成為企業永續發展與創新的典範。」章鈿秘書長說，ESG永續發展中心成立後，透過學校各項資源、師資、學生、輔導、訓練與整合，可以打造學校特色亮點，引領成為永續發展智慧校園；也能夠鏈結永續相關產業及公協會、法人單位及地方政府，拓展學校永續能量；此外，透過與產業ESG產學合作，不但能引進最新永續技術資源，縮短產學落差，最重要的是共同推動大學、中小學永續扎根計畫，除了培養教師第二專長之外，也讓更多學生對於永續議題有更清楚的認識，並能在畢業之前就取得碳盤查執照，以利就業。

ESG永續發展協會張清芳理事長提到，2022年蔡總統已宣布政府對ESG的政策與聯合國同步，且已完成ESG的立法。該會希望與學校合作後，一起推動ESG人才培訓計畫，如果師生都能具備ESG相關證照，不但有利就業，對落實台灣的ESG政策也有正面加分效果。

張文宇校長表示很開心能跟ESG永續發展協會簽署MOU，展開具體合作事項，特別是簽約後，雙方在USR、產學合作及創新育成等部分，有更多的合作機會。他認為歐盟的淨零排放已經是一種發展趨勢，期盼雙方的具體合作，能為學校帶動新氣象。