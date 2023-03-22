北區技能競賽 桃竹苗分署培訓選手成績亮眼

第53屆全國技能競賽北區分區賽青少年組於今(22)日圓滿落幕，本次競賽共有13職類191位青少年選手報名參賽，競爭十分激烈，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的培訓選手也在北、中分區賽的「機器人」及「漆作」競賽職類中，勇奪2金、2銀、2銅及4優勝的亮眼成績，成績斐然。

桃竹苗分署「機器人」職類(2人一組)的青少年組培訓選手黃雋元和鍾侑軒，此次參加全國技能競賽中區賽的青少年組「機器人」職類競技，展現優秀的機器人操作技能和程式撰寫能力，脫穎而出成功奪得金牌。兩位選手目前就讀君毅中學國中部二年級，而黃雋元更是從國小五年級時就開始接觸樂高機器人，對機器人充滿熱情的他，一直在這個領域裡努力學習。黃雋元表示自己非常喜歡機器人，對機器人的應用領域也非常感興趣。每當控制機器人成功執行任務時，都會讓他很開心並得到成就感。鍾侑軒則表示，自己從小就對機器人充滿好奇，認為透過機器人的遙控和程式撰寫，可以發揮無限的想像力和創造力，他希望未來能夠繼續深耕機器人相關領域，發展自己的天賦。

負責指導的謝道明老師表示，為了備戰分區賽，分署透過教授選手如何處理競賽中的突發狀況，以增加他們的實戰經驗和應變能力。除此之外，因為選手平均年齡約在13-15歲，透過團體培訓也能培養選手學習自我管理和自主學習的能力，未來也能將這些技能運用在日後的學習及生活中。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，第53屆全國技能競賽北區分區賽青少年組競賽成績揭曉並已公告在勞動部勞動力發展署技能檢定中心及桃竹苗分署官網，選手可以逕自上網查詢。本次分區賽派出23名選手參加競賽，拿下2金、2銀、2銅、4優勝及2佳作的成績，展現訓練團隊優異的培訓成果，她對訓練團隊的辛勤付出表示感謝，也祝福選手能夠在全國賽中再創佳績；接續登場的青年組全國技能競賽自今日開始也分別在桃竹苗分署、萬能科大、木柵高工、南港高工等8個場地登場，本屆競賽共有1,131名選手報名參賽，桃竹苗分署也派出298位選手參與42職類競賽角逐佳績，讓我們持續關注賽事並為青年組的選手加油打氣!