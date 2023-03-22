疫情擋不住醒吾新媒系創作能量 第16屆畢展多元呈現疫情下真實世界

去年全台各界飽受新冠肺炎影響，但疫情擋不住醒吾科技大學新媒體傳播系創作能量，第16屆畢業成果校內展今(22)日登場，同學們腦力激盪以「鏡外移錄」為主題，12組作品多元呈現疫情下真實世界，涵蓋微電影、旅遊Vlog及紀錄片，引領觀眾沉浸視覺饗宴！

醒吾科大校長陳義文(圖中打領帶者)與各院系主管，共同剪綵新媒體傳播系畢業成果校內展。圖／醒吾科大提供

醒吾科大新媒系第16屆畢業成果展22日於校內登場，作品以「鏡外移錄」為主題，除了讓人聯想起疫情期間常聽到的「境外移入」那句話，也凸顯疫情影響下大學生製作專題的酸甜苦辣，展場主視覺以賽博龐克結合太空科技風作為主軸，呈現出抗疫心情。

醒吾科大校長陳義文逐一參觀12組畢展作品，駐足欣賞流露真性情的《咖啡時光》。圖／醒吾科大提供

醒吾科大校長陳義文、兩位副校長陳寶億、鍾志明，及流行藝術學院院長曾媚美與各院系主管，都列席開幕典禮並逐一觀賞畢展作品。陳義文讚許這屆作品主題「鏡外移錄」，符合過去一整年全國抗疫時事感，同學們拍攝的作品題材多元且到位，跟之前畢業的傑出學長姊一樣，展現新媒系培訓的學生素養，都是業界需求的頂尖好手。

微電影作品《蹺蹺板》探討原生家庭對孩子一生的影響，策展學生張凱欹分享創作心路歷程。圖／醒吾科大提供

開幕典禮安排表演藝術系專業舞團以及新媒體系學弟妹們，共同以熱情的舞蹈為畢展拉開序幕。畢展主視覺中太空人頭戴頭盔，踏著堅毅沉著的步伐，小心翼翼地伸出機械手臂與象徵新冠病毒的藍色星球接觸。畢籌會會長莊巧薇表示，太空人的頭盔有如相機鏡頭，意寓著在這波疫情生活中，我們的鏡頭並未停止運轉，而是以沉穩謹慎的姿態與病毒共存。

《非山非市》探討龍潭國小匏崙分校介於城市與山區間灰色地帶，策展導演張惠心解析匏崙分校面臨教育資源匱乏的問題。圖／醒吾科大提供

這一屆共計有12組作品參展，兩位班導師唐永孝及夏怡芸殫精竭慮、孜孜不倦的指導作品，內容涵蓋微電影、旅遊Vlog、紀錄片、及創意廣告等，其中微電影類型作品主題多元，包括親情、友情等類型劇情片，帶給觀眾們豐富的視覺與心情饗宴。

微電影作品《蹺蹺板》探討原生家庭對孩子一生的影響，叫人眼睛為之一亮；《其實，我都知道》以同性戀為主題，呈現出愛情與親情之間的拉扯與包容，拍攝手法清新感人；《非山非市》是一部紀錄片，探討一所即將面臨廢校，介於城市與山區間灰色地帶的龍潭國小匏崙分校，所面臨教育資源匱乏的問題。 醒吾科大新媒系在林添勝主任帶領下，近年來配合教育部的優化場域實作計畫，增加了燈光、音響等實務第二專長課程，讓學生能夠完整了解幕後操作，透過多元化學習培育學生專業技能，提升自我並於大四畢業就達到符合業界需求，達成畢業即就業