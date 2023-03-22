聖泉華生技攜手大葉大學 打造台灣米保養品

台灣米不只好吃，還能變身保養品！大葉大學研發處產學合作組組長蔡仁傑帶領藥保系學生巫莉靜、陳玥琪、黃琬翔、陳瑀翔、甘絜瑄、生資系學生徐采憶，與聖泉華生物科技有限公司產學合作，運用台南後壁的優質好米，開發晶米胜肽系列保養品，為農業創造新價值，相關產品已正式上市。

大葉大學藥保系蔡仁傑老師(前排左二)帶領學生研發台灣米保養品。圖／大葉大學提供

代理校長施英隆表示，大葉大學是一所產學導向的綜合大學，因應在地產業需求，建置七大特色研發基地，老師以德國師徒制帶領學生參與產學計畫，協助廠商開發新產品，學生在學期間就能接軌產業，強化就業競爭力。大葉生技產業基地，提供原料萃取、功能驗證、產品開發等多元服務，此次蔡仁傑老師與聖泉華生技產學合作，以當地的台灣米為原料，開發多款保養品，讓白米不只是大家日常生活習慣的食物，更是具備台灣特色的優質精品，除了發揮學校的研發能量，結合藥用植物與食品保健學系的美粧特色，協助農產品提升價值，選用在地原料也可以減少生產製程的碳足跡，符合綠色經濟，可說是永續發展的最佳實踐。

大葉大學輔導聖泉華生技開發台灣米保養品。圖／大葉大學提供

位於台南的聖泉華生物科技有限公司品牌營運研發採購部副總湯昀叡指出，大葉大學不只是一所綠色大學，更致力於生技與綠色原料研發。該公司打造「SINTER顏璽」品牌，希望能運用台南穀倉後壁的白米來開發保養品，因此與大葉大學產學合作，希望能提供民眾溫和、自然、在地的保養品選擇，感謝大葉大學蔡仁傑老師團隊的協助，以台梗11號為原料開發的晶米胜肽系列保養品已正式推出販售。

大葉大學藥保系蔡仁傑老師(右)指導學生做實驗。圖／大葉大學提供

研發處產學合作組組長、藥用植物與食品保健學系副教授蔡仁傑說，稻米是亞洲地區的主食之一，台灣地區屬於高濕、多雨的亞熱帶氣候，相當適合水稻的生產，台灣米除了營養價值外，也有作為保養品原料的價值，此次產學合作從開發到產品上市歷時近3年，成功開發精華液、精華霜、保濕凍膜、防曬霜、洗髮露、護髮素、潔膚露、潤膚乳等產品，有助於提升本土農產經濟價值。