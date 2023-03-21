旅宿集團挑戰業界最暖心福利徵求百名新血！

小鹿文娛旅宿集團旗下14間旅宿遍佈全台，並以「好玩有趣」的旅宿風格，不斷帶給旅人豐富的住宿體驗，隨著疫後旅遊復甦，小鹿文娛旅宿集團積極擴大版圖，適逢年後轉職潮與畢業季，小鹿文娛祭出英雄帖，3月26日將於旗下「路徒PLUS行旅」大廳，打造就業零時差「Play with us人才園遊會」，現場提供精美的點心與禮品，更邀請台北各館館長至現場擔任面試官，歡迎各路好手到現場同歡，當場錄取還可即刻辦理報到手續，讓你轉職零時差、畢業即就業！

小鹿文娛集團以「好玩、活力、成長、信任」的企業形，支持同仁每一次無框架的嘗試與挑戰。業者/提供



小鹿文娛旅宿集團人資長表示，疫後旅宿業成為帶動旅遊經濟成長的推手，為了承載不斷擴張的版圖與創意，本次徵才園遊會預計釋出近百個職缺，並推出14大獎勵金及補助，增加員工日常暖心的小確幸。集團備有完善的管理制度、注重員工的福利與健康，順暢的溝通與升遷管道，貼心為不同職務的同仁建立特殊福利，像是補助房務員護具、好評獎金金額無上限、鼓勵同仁休假並給予旅遊獎勵金、各項優於法令的津貼與辦法。

集團創立至今已有14間特色旅店，以「好玩、活力、成長、信任」的企業形象，帶來豐富多元的活動及空間，員工從原先80人，迄今成長達200人，並透過激發同仁創意思維，支持同仁每一次無框架的嘗試與挑戰，不斷翻轉旅宿印象。小鹿文娛集團旗下位於機場的町．草休行館，去年底恢復營運，掀起一波機場住宿風潮；未來於花蓮、台南將推出新的館別，目標將版圖擴張至全台。為培養並精進同仁的專業職能，集團備有新進員工訓練、主管管理訓練、專業技能訓練、線上課程等多元培訓，打造完善的職能教育，藉此儲備能量提升職場競爭力。

14大獎金及補助，為不同職務的同仁建立特殊福利，定期舉辦訓練及專業職能課程。業者/提供

2023迎接旅遊市場回春，小鹿文娛持續在「翻轉旅宿、好玩有趣」的目標上前行，鼓勵所有同仁拿起畫筆，為小鹿彩繪繽紛與獨特的色彩，意在將職場打造成一座大人式遊樂園，邀請同仁在工作中盡情地發揮。為了乘載集團未來更多的創意與夢想，特別在3月26日舉辦人才園遊會，期待透過多項獎金及優渥的薪資待遇，誠摯的邀請所有對旅宿抱有熱忱的求職者到現場同歡，一起刻劃多元繽紛的旅宿版圖！

【活動詳情】

活動場地：小鹿文娛集團-路徒PLUS行旅4樓大廳

活動地址：台北巿中正區忠孝西路一段80號 （台北車站捷運Z8出口）

活動時間：2023年3月26日 上午11點至下午3點