金融業推動資通安全創新 適用投資抵減

安永：留意投資抵減於申請各階段應注意事項

為推動產業加速轉型、鼓勵創新與數位升級，政府訂定產業創新條例（下稱：產創條例）第10條之1規定，並進一步在111年修法將資通安全產品或服務之相關投資亦納入投資抵減範圍內。由於此租稅優惠政策並未排除任何產業，對於積極實踐金融服務創新的金融業者，將適用產創條例，降低租稅負擔。

安永聯合會計師事務所於今(21)日舉辦「金融業實務分享：智慧機械及資訊安全投資抵減暨安永全球稅務管理平臺」網路研討會，協助金融業者了解在進行投資抵減申請時，各階段需特別留意的議題；此外，近來全球各國紛紛加強稅收徵管力道，跨國金融業者也開始關注各國租稅法令規範，以降低遵循成本及稅務風險，安永聯合會計師事務所也分享如何透過安永「全球稅務管理平臺」優化作業流程、降低遵循成本及稅務風險。

產創條例第10條之1規定，自108年起至113年止，企業購置智慧機械、第五代行動通訊系統以及資通安全產品或服務相關全新硬體、軟體、技術或技術服務，其核定支出總金額在同一課稅年度內達新臺幣(以下同)100萬元以上，不超過10億元者，得適用之；抵減方案可二擇一，在支出金額5%限度內，抵減當年度應納營所稅額，或在支出金額3%限度內，3年內抵減各年度應納營所稅額；資安產品則自111年起適用。

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師周黎芳指出，企業需留意智慧機械及資訊安全投資抵減於申請各階段之常見議題。第一階段為前置分析，例如盤點公司的投資計畫數量、評估各項申請是否合乎抵減範疇、公司支出是否符合抵減要件；第二階段為準備文件，包括如何撰寫投資計畫或專案效益、該出示哪些證明文件等；第三階段為控管時程，以確認企業能在期限內蒐集相關文件並完成線上申請；第四階段為後續溝通，後續主管機關審查提出問題時，如何應對、撰寫補充說明函是否具說服力等。

至於申請產創條例，在資安產品或服務上線後容易遇上哪些實務難題？安永企業管理諮詢服務(股)公司資訊安全服務副總經理陳志明舉例，如資安驗證或資安顧問服務是否可適用資安投資抵減? 由於「資安驗證」不在修正後辦法第4條所示之態樣、類型、功能及特性範疇內，故不在抵減範圍內。然而如企業導入「資安顧問服務」，係依據企業組織之目標及整體需求，建立、規劃資通安全治理政策或方案，或評估及擬定企業組織之資通安全風險對策，則原則上應符合修正後辦法所辨識之「資通安全治理及風險評估」功能，其支出可申請投資抵減。

此外，近來全球各國紛紛加強稅收徵管力道，跨國金融集團經常遇到稅務資訊傳遞透明度較低、導致各國稅務專案延誤或總部未能及時協助等所造成的稅務管理風險。安永聯合會計師事務所稅務科技服務資深副總經理詹大緯指出，與國外金融集團相比，我國的金融業者過去鮮少關注此類跨國稅務管理議題；如今隨著全球各國開始保護稅源，我國的金融業者必須開始加強稅務管理，安永「全球稅務管理平臺」已協助許多金融集團完善稅務管理，解決企業全球稅務資料蒐集、專案進度管理不易及稅務報表編製缺乏整合等問題。此平臺更能進一步分析稅務數據背後的涵義與風險所在，以利企業有效進行稅務管理流程、提升全球租稅管理效率。